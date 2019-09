Dny otevřených zahrad nabídnou bohatý program s hvězdou

Tradiční dny otevřených soukromých zahrad žďárského zámku se letos uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. května. Připraven je bohatý doprovodný program pro celou rodinu s tématem hvězda. Část výtěžku ze vstupného bude věnována neziskové organizaci Popálky, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu. Otevřeno je po oba dny od 10 do 18 hodin, vstupné je 70 korun pro dospělého, děti od 3 do 15 let platí 40 korun a rodinné vstupné činí 180 korun.