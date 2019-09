Děti i dospělé čeká klání na kolech

Cyklo cup Křižanov v sobotu 27. července od půl desáté dopoledne uspořádá TJ Sokol Křižanov na fotbalovém hřišti u základní školy. Nejdříve přijdou na řadu děti, od půl jedné odpoledne pak dospělí cyklisté. Pro děti jsou připravené závody na hřišti, prezentace proběhne od 9 hodin, start je o hodinu později. Kategorie jsou tři, a to pro děti ve věkovém rozmezí 0-4, 5-7, 8-10 a 11-13 let. Prezentace cyklovýletu s vyhlášením nejlepších začíná ve 12.30, startuje se ve 14 hodin. Kategorie jsou rozděleny na muže a ženy, a to následovně: 14-18, 19-35, 36-49 a 50+ let. Délka tratě činí zhruba 25 kilometrů. Závody jsou vhodné pro horská a krosová kola, občerstvení pro závodníky je zajištěno. Startovné činí 150 korun (včetně občerstvení), závodníci do 18 let neplatí nic.