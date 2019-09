Den venkova 2019

Třetí ročník akce zaměřené na vše, co patří ke žďárskému zámku už od jeho založení ve 13. století – hospodaření v souladu s živou přírodou, ale také živá kultura a kreativní lidé. Letošním tématem je VČELA A LES. PROČ VLASTNĚ PŘIJET NA DEN VENKOVA? Čeká vás spousta aktivit pro všechny členy rodiny. Uděláte jedině dobře, pokud si na návštěvu zámku poslední sobotu v září rezervujete celý den! Kromě Dne venkova můžete zamířit také do Muzea nové generace, do Barokní galerie nebo na prohlídku zámku s průvodcem. Podíváte se do zákulisí péče o panství – uvidíte, jak funguje hospodaření na panství rodiny Kinských, stroje, které vytěží dřevo a následně jej zpracují, vývoz dřeva z lesa za pomocí koní, ukážeme vám, jak používáme v lese pejsky, vystřelíte si z posedu, ale zároveň zjistíte, proč se z něj vlastně střílet musí atd. Zjistíte, proč jsou pro nás včely tak důležité – můžete si odnést krásné „včelí “ výrobky z celé řady našich workshopů, zapojit se můžete také do venkovních besed a diskusí na aktuální témata z této oblasti Chceme, aby byly vaše děti rády venku! Připravili jsme atraktivní venkovní program, při kterém děti pochopí krásu trávení času v přírodě a na tablet nebo televizi ani nevzpomenou ;).