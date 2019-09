Becheráček sehraje Babičku v trenkách, vstupenky jsou v předprodeji

Ochotnický soubor Becheráček zve do kulturního domu v Radostíně nad Oslavou na divadelní představení hry Babička v trenkách. První se uskuteční v sobotu 16. března v 19 hodin, další pak v neděli 17. března v 16 hodin a zbývající reprízy v pátek 22. března v 19 hodin, v neděli 24. března v 16 hodin, v neděli 31. března v 16 hodin, v pátek 5. dubna v 19 hodin a v neděli 7. dubna v 16 hodin. Děti do 15 let platí vstupné ve výši 50 korun, dospělí korun 80. Předprodej vstupenek v úřadě v Radostíně nad Oslavou začne 11. března - vždy od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 11 a od 13 do 15.30 hodin.