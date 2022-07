Jak sám přiznává, k psaní inklinoval už od dětských let. „První sportovní článek jsem napsal sám od sebe už v nějakých osmi či devíti letech,“ usmál se Pohanka. A dál pokračoval: „Pamatuji si, že mě k tomu tenkrát inspirovaly dvě skutečnosti. Ve škole jsme ten den měli sloh, kde jsme probírali psaní různých referátů. A večer pak dávali v televizi hokejové utkání, myslím, že hrála Plzeň s Vítkovicemi. A mě po jeho shlédnutí napadlo, že bych si takový menší referát ze zápasu mohl napsat,“ popisoval.

Své první dílo si ovšem sporťák na Vysočině neschoval. „Ono to bylo jen pár řádků, ale s hrdostí jsem je musel rodičům ukázat a přečíst. Že bych se někdy novinařinou živil, to by mě ale tehdy ani ve snu nenapadlo,“ přiznal Pohanka.

Zdroj: archiv VLM

Jeho produkce se většinou zaměřuje na fotbalové soutěže na Vysočině od tzv. ligy pralesa, tedy nejnižší 4. třídy, až po profesionální soutěže.

Jaké články vzbudily největší ohlas? „Ono se to těžko poměřuje. Záležína řadě okolností, proto se nedá úplně přesně říci, co bývá nejčtenější,“ vysvětlil.

Jeden typ článků by přesto vypíchnul. „Neříkám, že každý rok, ale většinou se snažím udělat na konci roku do silvestrovského vydání nějaký recesistický článek. Takový, u něhož si říkám, že je na první pohled každému jasné, že to nemůže být pravda,“ nastínil.

Jenže chyba lávky. „Před pár měsíci jsem napsal, protože jsem měl v ruce ideální fotografii na toto téma, že jeden fotbalista z Nové Vsi končí s hraním, protože bude pracovat jako model pro světoznámou oděvní firmu Gucci. No řekněte, kdo by tomu věřil,“ naznačil.

Šok! Fotbalovou Novou Ves opouští snajpr. Žák to nyní vyzkouší na poli módy

Tato na první pohled recesistická záležitost si ale začala žít svým životem.

„Prokázalo se, že někteří lidé opravdu věří všemu, co si v novinách či na internetu přečtou. Na jednu stranu mě potěšilo, že ten článek četlo tolik lidí. Současně ovšem trošku vylekalo, kolik jich bylo schopno takové „ptákovině“ uvěřit. S tím jsem vůbec nepočítal,“ dodal Pohanka.