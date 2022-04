Slovo "bio" je moderní a frčí. Bylo tak jen otázkou času, kdy přijde někdo s nápadem na ekologický způsob pohřbívání. Co si pod tímto pojmem vůbec představit? Například v americkém Washingtonu otevřeli první zařízení pro kompostování lidských ostatků. Podle průkopníků ekologického pohřbívání může být vzniklá hlína použita například pro vypěstování stromu, čímž se symbolicky zrodí nový život. Jak uvádí deník The Times, proces zahrnuje umístění lidských pozůstatků do válce s vrstvou organického materiálu, jako jsou dřevěné štěpky, vojtěška nebo sláma.