A když mu lékařka z Nemocnice Na Homolce vyprávěla, jak tristní je situace kolem ochranných pomůcek, neváhal ani chvilku a zasedl k šicímu stroji. „Veškerá práce šla v tu chvíli stranou a začal jsem šít. Nejen já, ale i mé švadleny,“ prozradil rodák z Havany.

Kde všude jste svými rouškami pomohl?

Rozvezli jsme je do Ústřední vojenské nemocnice, do domova důchodců v Berouně, na Bulovku a na Homolku. A samozřejmě se mi ozvali i známí nebo klienti s tím, zda bych nějaké roušky mohl ušít i jim.

Roušky šijete zdarma?

Někteří fanoušci mi psali, že by si roušku rádi koupili, ale já je prodávat nehodlám. Když se má pomáhat, tak se má pomáhat. Pro mě pomoc není na prodej.

Nejsou to ale jen roušky, které u nás nejsou k dostání.

Ano, objel jsem řadu lékáren a drogerií, protože v autě pravidelně vozím dezinfekční gel. Nikde však nebyl k dostání, tak jsem se rozhodl, že pod svou kosmetickou značkou Asombroso uvedu na trh antivirový antibakteriální gel. Měl by být k dostání během pár dní a samozřejmě se bude jednat o certifikovaný a v České republice schválený výrobek.

Bydlíte daleko od své rodiny, máte kvůli stávající situaci obavy o maminku, která žije na Kubě?

Nedávno mi zemřel táta a přišlo to ze dne na den. Pro mě to bylo peklo, protože kvůli zákazu létání jsem neměl možnost se s ním rozloučit. A o mámu mám velký strach, voláme si každý den. Nesu to těžce, že nemůžu být u ní, abych ji kontroloval. Pořád jí říkám: „Mami, nos roušku a nepouštěj domů žádnou návštěvu.“ Mámě je čtyřiaosmdesát, mám o ni hrozný strach.

ANDREA SCHIEROVÁ