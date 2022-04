Kdyby se někdo objevil, dala byste mu šanci?

Ale jo. Ničemu se nebráním, ale zase to nechci lámat přes koleno. Nejsem ve fázi, že bych někoho urputně hledala. Když si mě někdo najde a přeskočí jiskra, ráda do toho půjdu, ale jinak ne.

Herečka Simona Stašová: Nejsem pečící ani vařící typ

Máme za sebou Valentýn, jak jste ho oslavila?

Valentýn jsem nikdy neslavila, protože si myslím, že je to svátek těch opravdu čerstvě zamilovaných, mladých, co se sami sebe nemůžou nabažit. Myslím, že pro nás starší už to není.

Ale vyznávat si lásku je přece hezké v každém věku…

Ano, když si na mě někdo vzpomene a třeba mi pošle zprávu, nejsem zlá a ráda odpovím, ale nepředpokládám, že bych svatého Valentýna ještě někdy nějak extrémně slavila. Jinak jsem vcelku slavicí typ, když je příležitost… Ale spíš mám ráda neplánované akce. Plánované obvykle nedopadnou tak, jak chcete.

Jak to máte teď vůbec s prací? Vystupujete?

Plesová sezona prakticky neexistuje, večírky se zrušily. Nicméně mám radost z toho, že se pořadatelé zase pomalu a jistě probouzejí a denně přicházejí nabídky na duben, květen… Samozřejmě nikdo neví, co z toho nakonec bude nebo nebude, ale už jenom ten pocit, že přicházejí, je strašně pozitivní. Už dva roky se snažím celou situaci vidět optimisticky, ale úplně mi to nevychází, tak uvidíme letos. (smích)