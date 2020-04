A jeho osud se začal naplňovat před téměř 20 lety, když vyrazil na zkušenou nejprve do Prahy, kde zaujal svou zarputilostí, ale také umem. Poté se vydal do světa, aby se zdokonaloval, učil se od mistrů, rozvíjel svou kreativitu a nakonec se proslavil třeba dorty zdobenými 24karátovým zlatem. Dnes jeho jméno důvěrně znají zákazníci luxusního londýnského obchodního domu Harrods nebo indické patisserie Concu. Seznamte se: Josef Maršálek, momentálně zřejmě nejslavnější cukrář v Česku.

"Vždycky jsem chtěl péct a nic nalevo, ani napravo mě nezajímalo."

Při osobním setkání vás dostane už svým vzezřením. Statný sedmatřicetiletý muž s bohatou kudrnatou hřívou, lehce prošedivělým plnovousem a usměvavýma modrýma očima dokáže o pečení vyprávět hodiny. Jak by také ne, když zkušeností má na rozdávání. K pečení totiž prý tíhl od malička.

„To je pravda. Vždycky jsem chtěl péct a nic nalevo, ani napravo mě nezajímalo. Studoval jsem střední školu a stále odbíhal k pečení – tu na nějakou svatbu, tu pečení pro známé. Největší radost ze mě měla babička, kterou jsem vždycky před Vánocemi zastoupil a napekl cukroví,“ vzpomíná sebevědomý mistr svého oboru, který vás dostane svým nakažlivým smíchem.

Když ve svých 20 letech přijel z venkova do velkoměsta, naivně si myslel, že tam hned udělá „díru do světa“. „Kdepak. Bylo léto 2002 a Prahu zalila tisíciletá voda, to měli lidi jiné starosti,“ vzpomíná Josef Maršálek, jak si přes inzertní noviny sháněl bydlení a pak práci. Nakonec děti své bytné učil angličtinu a ve volném čase obcházel po Praze potenciální zaměstnavatele. Dlouho neúspěšně.

Až ho, zřejmě opět osud, nasměroval do cukrářské výrobny rodiny Schicků.

„Musel jsem jim připadat jako úplný amatér. Ukázal jsem jim své portfolium, což byly zafóliované obrázky dortů, které jsem upekl. Řekli, že se mi ozvou, ale já tomu nevěřil. Ale ještě než jsem dojel metrem na Můstek, tak volali, že mě berou. Možná i proto, že jsem uměl atypické dorty. Kdybych dělal jednoduché větrníky nebo špičky, nikdy by mě nezaměstnali,“ je přesvědčen Josef Maršálek.

A zřejmě byl, jak se říká, ve správnou dobu na správném místě. Firma právě otevírala zakázkovou cukrářskou dílnu a mladý nadšený cukrář z Moravy se dostal k opravdovému profesionálnímu pečení - vyráběl minizákusky, které Schickova cukrárna dodávala na výletní parníky, které jezdily s turisty po Vltavě.

„U Schicků jsem vydržel tři roky a za tu příležitost, důvěru zaměstnavatele, jsem do dneška neuvěřitelně vděčný. Navíc jsem viděl vyrůstat současnou českou fotbalovou hvězdu Patrika Schicka a jeho sestru Kristýnu, dnes žádanou modelku,“ říká.

během tří let, co pracoval v Schickovic cukrárně, se Josef maršálek také stihl vyučit kuchařem a cukrářem a jeho kariéra se mohla rozjet. „Byl červen 2005 a já měl s kamarádkou z Moravy odjet na brigádu do Anglie. Než jsme ale vyrazili, ona si našla přítele, zůstala v Praze a já nakonec vyrazil do světa sám. Práci jsem získal v pětihvězdičkovém hotelu v Bathu, západně od Londýna, kde jsem byl dokonce jednu dobu šéfcukrářem. Ovšem blížil se konec prázdnin a já svému šéfovi oznámil šéfovi, že končím a vracím se do Prahy do školy. On na mě vytřeštil oči a že mě nepustí. Nakonec jsem si vymohl, že jsem každých šest týdnů létal do Prahy do školy a během tří let se mi podařilo vystudovat dálkově vysokou školu,“ líčí své začátky na Britských ostrovech.

Vrchní Skřivánek z románu Bohumila Hrabala tvrdil, že obsluhoval anglického krále. Josef Maršálek zase může říkat, že pro anglickou královnu pekl.

„Ano i ne. Na konci roku 2008 mi moje londýnská agentka Fiona sehnala práci v Buckinghamském paláci. I když se mi tam nechtělo, nakonec jsem tam nastoupil a týden vykrajoval vdolky. Zprvu jsem si myslel, že jsou pro královnu, ale pak jsem se dozvěděl, že královna je nejí a dává je svým pejskům,“ prozrazuje cukrář z Moravy a prozrazuje, že královna prý má nejraději dort se sušenkami a čokoládou a koláč s pošírovanými hruškami na bílém víně.

Přestože se s královnou nikdy osobně nesetkal, byl prý pro něj pobyt a práce v Buckinhamském paláci ohromná zkušenost. Pracovat by tam ale nechtěl. „Proč? bavíme-li se o profesním růstu kuchaře, nebo cukráře, je to tam nuda. Ale tím se tam nikdo netají. A proto jsem tam nemohl zůstat. Jsem kreativní člověk, potřebuji volnost,“ říká Josef Maršálek.

Svůj talent a smysl pro kreativitu mohl projevit až následně, když dostal příležitost v londýnském obchodním domě Harrods. „Přiznám se, že jsem nejprve vůbec nevěděl do čeho jdu. Když mi agentka řekla, že mám jít na pracovní pohovor do Harrods, říkám: „Kam? Co to je Harrods?“ Vůbec jsem do té doby nevěděl, co to Harrods je.

Když jsem pak vystoupil z metra a uviděl tu budovu, řekl, jsem si: Jo, tak tohle se mi líbí, tady bych chtěl pracovat“.

Ale ani tam neměl zprvu na růžích ustláno. Práci, kterou mu původně slibovali, nedostal, peněz měl méně. „Ale i tak jsem zůstal a první tři týdny dělal „jen“ jablečné koláče. Cítil jsem ale šanci časem ukázat, co umím,“ vzpomíná.

„Jsem v tomto poměrně skromný. Když přijdu k Vám domů, nabídněte mi dobrou vánočku, máslo a dobrý džem a budu spokojený."

A jeho intuice byla správná. Podobně jako v Barthu se mu podařilo skloubit práci v Harrods se studiem vysoké školy a v Londýně strávil dalších čtyři a půl roku. Stal se zástupcem šéfcukráře, cestoval, zaváděl novinky, získal uznání nadřízených a také tituly kuchaře roku, tým roku i manažera roku. K tomu řídil tým sestávající z 29 národností ze všech kontinentů a všech náboženství. Díky jeho dobrotám se tržby na jídle nabízeném v Harrods skoro ztrojnásobily. Odešel pár dní poté, co mu nabídli pozici šéfcukráře. „Prostě to stačilo,“ říká o konci své kariéry v Harrods.

Nakonec se v roce 2012 vrátil do Prahy a zároveň společně s kolegou z Harrods jste otevřeli cukrárnu v Indii, kam jste se v roce 2015 na rok a půl odstěhoval. „Ano, další skvělá zkušenost. Doporučuji Indii všem těm, co si pořád stěžují na poměry doma,“ říká Maršálek.

Po letech v zahraničí dnes sedmatřicetiletý Josef Maršálek žije opět v Praze. Je na volné noze a svou práci propaguje přes média. Napsal a vydal knihu nazvanou Péct, milovat a žít. „Taky jezdím po republice po školách a firmách, dělám besedy, autogramiády a snažím se cukrařinu ukázat světu,“ říká muž, jehož jste mohli od počátku ledna vídat každou sobotu v televizní show Peče celá země. Moderátory byli Tereza Bebarová a Václav Kopta, kteří měli k ruce mají dva odborníků z oboru, což jsou Mirka van Gils Slavíková a právě Josef Maršálek.

„Hrozně moc mě ta práce bavila a věřím, že i díky této soutěži získají Češi větší lásku k pečení,“ říká cukrářský guru.

Sjezdil svět, ochutnal spoustu věcí a zodpovědně říká, že co kraj, to jiné chutě, ale základem cukrářského řemesla jsou čokoláda a vanilka. On sám prý není nijak náročný není a na dorty či nadýchané pěnové dezerty coby strávník si nepotrpí. „Jsem v tomto poměrně skromný. Když přijdu k Vám domů, nabídněte mi dobrou vánočku, máslo a dobrý džem a budu spokojený,“ vzkazuje cukrář Josef Maršátek.