450 g hladké mouky

200 ml smetany ke šlehání (min. 30 %)

20 g droždí

70 g cukru

1 vanilkový cukr

2 žloutky + jedno vejce

100 g změklého másla

špetku soli

1 a půl lžíce holandského kakaa

Postup:

Do vlažné smetany rozdrobíme čerstvé droždí, přimícháme lžičku cukru, zlehka poprášíme hladkou moukou, přikryjeme utěrkou a necháme zhruba 10 minut odstát, aby vzešel kvásek.

Mezitím si do misky odvážíme mouku, po okrajích ji posolíme, uprostřed vytvoříme důlek, přelijeme vzešlý kvásek, zbylou část cukru, vanilkový cukr, vajíčko a oba žloutky a začneme od středu míchat. Vzápětí přidáme i nakrájené změklé máslo (nebo nastrouhané).

Ze všech ingrediencí řádně vymísíme nelepivé těsto, neměla by být potřeba přidávat mouku. Polovinu těsta dáme kynout do jiné misky a do zbylého těsta ještě přimícháme kakao. Oboje přikryjeme potravinářskou folii nebo mokrou utěrkou a necháme 90 minut kynout (neurychlovat).

Poté těsta přemístíme na vál. Každé rozdělíme na 10 dílků (můžete i rozvážit) a vytvoříme hady dlouhé cca 22 cm. Vždy protočte mezi sebou světlý a kakaový váleček, pak spojte do kruhu a přimáčkněte konce.

Vzniklých deset věnečků skládejte s rozestupy na dva plechy vyložené pečicím papírem. Přikryjte ještě na zhruba 15 minut potravinářskou folii, pak rozehřejte troubu na 175 °C. Věnečky potřete rozšlehaným žloutkem s lžící vody a posypte mandlovými lupínky.

Pečte asi 20-30 minut, dozlatova a propečena. Po vytažení z trouby ihned potřete předem rozpuštěným máslem pomocí mašlovačky (můžete přidat i trochu medu nebo rumu).

A hned podáváme. Nejlepší jsou ještě vlažné, s máslem a marmeládou, nebo našlehaným tvarohem a marmeládou (můžete i prokrojit a naplnit nebo normálně natřít).

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.