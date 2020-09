Co je to Škola čichu a co mě čeká, když se do ní přihlásím?

Škola čichu je roční cyklus kurzů, na kterých se věnujeme rozvoji čichu jako našeho smyslu a všech aspektů v životě, kde nás ovlivňuje. Kurz učí poznávat krásu i účinky vůní. Procházíme si vůně jako takové, jejich dělení na mužské a ženské, naši studenti se učí tvořit vonné kompozice a používat vůně nejen jako parfém, ale i jako medicínu a třeba zkrášlení prostoru. Na místě si každý může i namíchat svůj vlastní originální parfém na míru. Lidé se mohou přihlásit i na jednotlivé lekce na www.rafaella.cz. Účast na vonných kurzech často velmi změní život k lepšímu tím, že se věnují svému čichu, pracují zároveň se svými emocemi, poznávají sami sebe doslova skrze to, co jim voní a nevoní – to se totiž dá přeložit na všechny aspekty života, nejen výběr vůně. Když se lidé uvolní, zjistí o sobě přes vůně často překvapující věci. Pokud najdete svou vůni, cosi se ve vás změní, otevře.

Kde jsou počátky vašich voňavých kurzů?

Školu čichu založila má kolegyně Petra Hlavatá před jedenácti lety s přáním pomoci lidem více se otevřít světu vůní a najít jejich potenciál. Mrzelo ji třeba, že lidé nosí naslepo parfémy, které si koupí ve slevě, nebo je dostanou a nosí je, přestože ani nevědí, jestli jim vůbec voní.

Jak se cvičí čich?

Čich se kultivuje tím, že se mu věnujeme a čicháme a čicháme. Ve Škole čichu dáváme studentům k očichání třeba tajemné ingredience a necháváme je hádat, co by to mohlo být, probouzíme paměťové stopy s vůněmi spojené, a když lidé zjistí, jaká je radost poznávat víc a víc vonných látek a jaký přínos pro život to je, jde to dál samo.

Podle jakých kritérií se vyrábí parfém na míru?

Každý tvůrce osobních parfémů má svou metodu, my pracujeme s Vonnou typologií Rafaella, která vonné látky dělí do šestnácti skupin, a i podle barev s nimi spojenými hledáme odraz člověka ve vůni. Zajímá nás, proč si vůni na míru chce nechat vytvořit, jaký má k tomu motiv, kde v životě se aktuálně nachází a co má rád, a podle reakcí na jednotlivé vonné látky se potom klientovi skládá vůně na míru.

Proč používáte k výrobě parfémů esenciální oleje?

Ano, esenciální oleje jsou základem pro tvorbu vonných kompozic, ať už je nosným médiem líh, nebo olej. Je nutné ale mít na paměti, že je to koncentrovaná síla přírody a musí se s nimi zacházet velmi opatrně. Přírodní vůně také nemusí mít dlouhou výdrž jako parfémy komerční a syntetické, a často je to právě syntetická fragrance (aroma – pozn. red.), která přináší do vonné kompozice nádech krásy a luxusu. Jsou také vonné látky, které v přírodní formě ani jako esenciální olej nejsou k mání, i tam může pomoci syntetika.

Využívá se pro výrobu vůní i nějaká složka, která sama o sobě smrdí?

Já třeba nemám úplně ráda odér vysokoprocentního lihu.

Co vám naopak nejvíc voní?

Miluji přírodní vůně – lípu, mimózu a pelyněk. Mám ráda i naše originální trio parfémů s názvem Triptych Monastery, které je inspirované posvátnou atmosférou chrámů a krásou klášterních zahrad. Ty vytvořila moje kolegyně Petra Hlavatá, která genius loci historických památek překládá do jazyka vůní.

Kolik vůní dokážete poslepu rozeznat?

Přesný počet vám nepovím, ale můžu říct, že když nám dáte k něčemu přičichnout, většinou se trefíme.

Jak se to dělá, aby se člověku při výrobě parfému ze všech těch vůní nezatočila hlava nebo nespustila rýma, zkrátka aby ještě byl schopen rozeznat jednu vůni od druhé?

Nám třeba funguje vyjít si na čerstvý vzduch a dát si kávu. Já většinou přidám kus čokolády.

Markéta Filipová



Je původní profesí zdravotní sestra, ve zdravotnictví pracovala 15 let a většinu času se specializovala na péči o seniory, těžce nemocné pacienty a vyprovázení umírajících. Během let ve zdravotnictví začala postupně používat vonné látky pro pracovní i osobní účely a hledala cestu, jak vůně začlenit do svého života.



V roce 2014 nastoupila do Školy čichu Rafaella a navázala spolupráci s Petrou Hlavatou. Nyní je lektorkou Školy čichu a vonnou typoložkou Rafaelly. Stále drží spojení se svou bývalou zdravotnickou profesi a vytváří vonné koncepty pro lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení.



Zajímá ji překrývání smyslů a spojení účinku a krásy vůní s pohybem a uměním.