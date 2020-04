„Vyčerpaná, nervózní a nevyrovnaná žena nemůže kolem sebe šířit pohodu a dávat svým dětem pocit jistoty. Proto by měla v první řadě myslet na sebe, stejně jako při krizové situaci v letadle, kdy má nasadit kyslíkovou masku nejdříve sobě a teprve pak dítěti. Pokud totiž bude nasazovat masku nejdříve dítěti, může se stát, že během tohoto úkonu omdlí a nepomůže dítěti ani sobě. Proto by i v těchto nelehkých časech měly ženy věnovat velkou péči nejprve sobě – aby měly dostatek energie a síly, díky kterým dokáží podpořit i ostatní,“ říká terapeut Michal Nikodem s tím, že jedině tak mohou ženy zvládnout i případné výkyvy nálad dětí a partnera.

Podle obezitoložky a endokrinoložky MUDr. Alexandry Moravcové hraje v době zvýšeného stresu důležitou roli i kvalitní stravování, protože právě střeva jsou hlavním sídlem naší imunity.

„Strava by měla být lehká, s omezením na minimum těžkých, tučných a smažených jídel. Hlavní složku by měly tvořit kvalitní bílkoviny, tedy libová masa, vejce a mléčné výrobky (převážně zakysané), spolu s luštěninami, rýží, bulgurem, kuskusem, quinoou, těstovinami (lépe celozrnnými) a pořádnou porcí zeleniny v každé příloze. S pečivem je lepší to nepřehánět, stejně jako s jednoduchými cukry, jejichž přiměřenou konzumaci pokryje čerstvé ovoce. Můžete si i zdravě zamlsat – kouskem kvalitní hořké čokolády, nebo třeba lehkým tvarohovým dezertem. Neméně důležitou roli hraje pitný režim,“ doporučuje odbornice.

Je také toho názoru, že po dobu trvání opatření souvisejících s pandemií koronaviru je dobré vytvořit si plán dne. Od okamžiku, kdy vstanete, až po večerní ukládání dětí.

„Kdo s čím pomůže, co nakoupit a uvařit, kdy pracovat a jak ohraničit pracovní dobu od volného času, kdy se s dětmi učit – a vše naplánovat tak, aby vám zbyl čas pro sebe, který využijete k relaxaci, spánku a také pohybu. Můžete si zacvičit ráno, když ostatní ještě spí, nebo se jít proběhnout kdykoliv přes den, když vyšetříte čas. Pobyt na čerstvém vzduchu s jarním sluníčkem zvyšuje kondici i imunitu, vyrábí vitamín D a zlepšuje náladu. Večer se nenechte stresovat negativním televizním zpravodajstvím a raději se podívejte na film nebo si přečtěte knížku. Můžete si k tomu občas dát i skleničku vína, kterou nezapomeňte doplnit minerálkou,“ radí Alexandra Moravcová.

Zhmotnění negativních emocí

Terapeut Michal Nikodem doporučuje přiznat si, jak současnou stresující situaci zvládáte. „Je dobré vnímat její pozitiva, ale také důkladně prozkoumat stinné stránky svých stavů, nebagatelizovat je a nezasouvat pod koberec či nemaskovat je konzumací alkoholu, sladkostmi, přejídáním se, nadužíváním sociálních sítí nebo jinými závislostmi. Když zmapujete své emoce, můžete najít strach, smutek, vztek, agresi. To vše může mít různé podoby a projevy a někdy si pod návalem každodenních činnost ani nevšimnete, že jste některými z těchto emocí ovládáni.“

Pomůže, když své negativní emoce nějak zhmotníte, třeba tak, že si je vypíšete na papír, a tím se vám částečně uleví. Pokud to nepomůže, zkuste využít služeb psychologa či terapeuta. Mnoho z nich nabízí v současnosti své služby online a zadarmo.