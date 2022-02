Co budete potřebovat? Korálky, silné polystyrenové nitě, sadu pro výšivku, speciální jehly, látku pro vyšívání (kanava) Aida, rámeček nebo kruh, vyšívací rámky, dřevěné rámky, nůžky, střihač nití, svíticí lupu.

K čemu se hodí?

Korálky koupíte ve specializovaných prodejnách, ty nejlepší jsou od českého výrobce Preciosa nebo od japonského TOHO. Mohou být matné i perlové, průhledné, s metalickým efektem nebo kovové. Záleží na stylu, který chcete svému dílu dát.

Díky silným polystyrenovým nitím korálky dobře drží na látce a nit se nepřetrhne při navlékání. Její barva by měla být stejná jako barva látky, nebo alespoň v blízkém barevném tónu. Pokud ale budete navlékat světlé korálky, nit by s nimi měla barevně ladit. Při vyšívání průhlednými korálky můžete užitím tmavší nitě ztmavit jejich barvu, u světlé zase zesvětlit.

Sada pro výšivkuMotiv si můžete nakreslit přímo na látku tužkou, seženete ale i celé sady s nakresleným pozadím, třeba na saténové textilii. Speciální jehly jsou hodně tenké a dlouhé 4 až 6 centimetrů. Mají malé očko pro jednodušší navlékání korálků. Pro výšivku obrázků je látka pro vyšívání Aida dostupná v různých barvách, od bílé po černou. Nejčastější volbou je bílá nebo krémová. Koupíte ji na metry nebo v archu, v různých rozměrech i hustotě. Pro korálkovou výšivku se nejlépe hodí Aida o hustotě 54 ok/10 centimetrů, velikost oka je přizpůsobena velikosti korálků.

Do rámečku zafixujete motiv, na kterém právě pracujete. Může navíc posloužit jako rám na zeď. Kanava se při práci nemačká a nestahuje. Zkušené vyšívačky to zvládnou i bez kruhu, ale vyžaduje to jemné přitahování niti.

Postup práce:

Korálky přišívejte po řádcích podle barevné posloupnosti vzoru či podle plánku. Další možností je postupovat od nejtmavších po nejsvětlejší. Připravte si přibližně půl metru nitě a připevněte ji uzlíkem na rubu látky. Jehlu vpíchněte do lícové strany, naberte korálek, stáhněte jej k látce a jehlu vpíchněte do látky podle jeho délky. Další vypíchnutí udělejte do líce ve vzdálenosti 1 milimetru nebo o délku korálku dále. Vnitřky motivů se vyplňují přišíváním korálků zadním stehem, s mezerou odpovídající jejich velikosti.

Pokud budete našívat korálky těsně vedle sebe po obrysu motivu, navlékněte je nejprve na nit. Potom je veďte po obrysu a za každými 2 až 3 korálky, v kulatinách za každým korálkem, přišijte kratičkým kolmým stehem k látce nit, na které jsou navlečené. Šikmým spodním stehem pak přejděte o délku jednoho nebo více korálků dále.

Pokud budete vyšívat dlouhými korálky, je postup následující: Nit upevněnou na rubu vypíchněte do lícní strany, pak naberte korálek, vpíchněte o jeho délku doprava. Pak se spodním stehem vraťte do místa vpichu vlevo, znovu protáhněte jehlu korálkem a neberte další.

