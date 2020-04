V dětství prožila šikanu, v dospělosti vztah s manipulátorem. Zpěvačku a herečku Janu Fabiánovou, dceru Nadi Urbánkové, to ale na kolena nesrazilo. Naopak. Dokázala se prosadit i v mezinárodní konkurenci v USA.

Jana Fabiánová | Foto: Irena Zlámalová

Co jste zjistila o amerických mužích?

No, že většinou nejsou tak zamindrákovaní jako někteří čeští muži! Američani mají tak nějak více zdravého sebevědomí, nepochybují o sobě a váží si žen. Rádi chrání svou ženu a pečují o ni. Jsou to takoví rytíři. Samozřejmě to není pravidlo, ale myslím, že je to tak často.