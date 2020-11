Na přání kamarádek, a nebo i od zákaznic měli zájem, že by si taky chtěly vybrat, tak jsem do sortimentu zařadila i menší velikosti. Zákaznice se mi vrací, z toho mám velkou radost. Chodí mi sem dámy ve středních letech ale to je dané i tím, že firma od které oblečení beru má spíše takové střídmější a elegantnější věci a je zaměřená pro ty starší. Ale mají i kousky, které by se líbily i mladším. Určitě to není tak, že bych měla jen usedlejší módu. Plánuji mnoho novinek a sortiment se rozšíří a obmění. Aktuálně jednám s českými autorskými tvůrci oblečení, které je určeno všem generacím. Bude k dispozici, hned jak budu moci otevřít.

Zdroj: Archiv Lucie Novotné