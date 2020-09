Vidina vlastního podnikání Michala lákala a byla pro něj zajímavým směrem už na střední škole. „Nakonec jsem se ale rozhodl jinak. Vysoká škola mě zavedla do zdravotnického oboru, který mě již od mala také velice bavil. Během vysoké školy jsme ale stále pracovali na zdokonalování se za kamerou a foťákem, trávil jsme na place čím dál víc času a dostával se k dalším zajímavým projektům,“ řekl s tím, že vidina toho, že by se mohl opravdu živit tím, co ho baví, byla stále reálnější.

Zdroj: Deník / Redakce