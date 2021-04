Kavárna Café Budík funguje v Černovicích už téměř osm let.Zdroj: se souhlasem Petry Kovandové

„Každý máme doma nebo na chalupě budík, který se už v dnešní době digitalizace a všech možných mobilů nepoužívá. Takže lidé nám své budíky nosí a my jim k nim dáme cedulku a navíc za něj dostanou kávu zdarma. Má to i takovou noblesu, že ho člověk jenom nevezme a nevyhodí do kontejneru, ale nostalgicky si ho u nás uloží a má tam potom k tomu vztah,“ usmála se Kovandová.