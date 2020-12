Zdroj: archiv Keramického Ateliéru Minet

V plánu mají i další novinku. „Už od března se snažím udělat e-shop. Teď na každou zprávu odpovídám osobně. Když by byl e-shop, bylo by to jednodušší, ale není čas to zařídit. Webovky máme, tak snad v lednu už zprovozníme i ten e-shop,“ přemítala Špundová.