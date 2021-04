Zdroj: Deník/Ivana Říhová

Učitelé v dnešní době musí držet s žáky krok. Studenti jsou mnohdy zběhlejší v technologiích než učitelé. Dá nám hodně práce, abychom s nimi drželi krok, to je jedna věc, Samozřejmě využívání technologii při výuce a práci je důležité, v něčem pracují určitě lépe než dříve. Na dálku není možné takto učit, jednak jde o drahý software, takže není možné, aby si jej pořídili studenti domů. Navíc doma nemají žáci vybavení, které můžeme využívat na škole. Asi by šlo programovat na dálku, ale bylo by to velmi náročné a nejsem si jistý, zda by to ve větším počtu fungovalo.