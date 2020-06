I v Česku si musíte dávat dobrý pozor, co, kde a jak fotíte. Abyste se nedostali do konfliktu se zákonem, pravidla jsou přísná. Snažil jsem se zachytit opravu Velkého Pařezitého rybníka u Řásné. Několik sérií fotek, jak ho ochránci přírody vypustili, opravili a znovu napustili. Zajímavé bylo, když část rybníka zarostla a vypadala jako fotbalové hřiště nebo golfový green. Věnuji se i aktuální kůrovcové kalamitě. Naposledy jsem zaznamenal situaci na Jelení hoře u Hodic. Na podzim jsem se zapojil do akce Jen sdílet nestačí. Ta se zaměřuje na obnovu lesů, snaží se hlavně v Třešti a okolí dostat dobrovolníky do lesů. Aby pomohli se sázením stromků.

Zdroj: archiv Matěje Hinka