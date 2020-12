Zdroj: archiv Markéty Báťové

Jsem redaktorkou Hitrádia Vysočina a jsem velmi spokojená. Dá se říct, že jsem se hledala, až jsem se našla. Redaktorkou jsem se stala před pár lety. Vypracovala jsem se z pozice asistentky, která hlásila pouze dopravu a sem tam nějakou lokální zprávičku. Žádné vzdělání v oboru nemám, prostě mě to táhlo k médiím, tak jsem to zkoušela touto cestou. A vyšlo to. Maximálně mě tato práce naplňuje, i když to znamená velkou zodpovědnost. Stačí napsat jedno špatné slovo a je průšvih.