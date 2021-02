„Chrlily se tisíce kusů hudebních nástrojů nevalné kvality, stejně jako u jiných výrobků. Někteří lidé mají stále zakotvenu značku Delicia jako nekvalitní, jako něco, co nehraje. Je to těžké s tímto bojovat, ale snažíme se zákazníky přesvědčit a myslím si, že se nám to daří,“ vypráví nynější majitelka firma Stanislava Koutná.

Z dílen se již nechrlí zmíněné tisíce kusů, ale ročně jich tu vyrobí zhruba pět stovek tahacích harmonik. Ovšem podle původní výroby z roku 1920, téměř vše je vyráběno ručně, automatické stroje jsou využívány minimálně. Středočeská továrna je navíc jediná svého druhu v České republice a zdatně konkuruje zahraničním výrobcům.

„Tradiční výroba je pro nás naprosto zásadní. Jen díky ní jsou naše hudební nástroje kvalitnější než třeba ty z Německa či Itálie, což je taková „Mekka“ akordeonů. Daří se nám o navrácené kvalitě přesvědčovat i zákazníky, a to nejen z Česka ale i ze zahraničí,“ upozorňuje Stanislava Koutná s tím, že hudební nástroje jsou vyráběny převážně ruční prací a zákazník v nich nenajde ani jednu součástku vyrobenou v Asii.

„Denně nacházíme v mailu nabídky od čínských výrobců. My jsme se ale vydali cestou, že Delicia je český výrobek a měl by být vyráběn z českých součástek. V Itálii naopak k tomuto kroku přistoupili a součástky nakupují a nebo si i nechávají montovat součásti v Číně. Akordeon už ale nemá tu pověstnou kvalitu,“ vysvětluje majitelka firmy s tím, že pro zachování co nejlepší kvality si drtivou většinu komponentů vyrobí. V samotném akordeonu se jich pak nachází více než tři tisíce.

Vznik akordeonu začíná vždy v truhlárně výrobou těla hudebního nástroje. Současně s tím v jiné dílně se lisují a připravují kovové díly. Jakmile je tělo akordeonu připravené, potahuje se celuloidem.

„Jedná se o pevnou plastovou hmotu, která se ve zdejší lázni promění v hadřík, tím se poté potahuje tělo. Následně hmota již na těle leští na hrubém a jemném kotouči leštící pastou do finálního lesku,“ vysvětluje Pavel Matějka, který má tuto činnost na starost.

Veškeré připravené a řádně nazdobené díly akordeonu včetně měchu míří do jiné části firmy ke kompletaci. Až zde se například instalují táhla a další součástky, vše musí „sedět“ na svém místě s přesností na milimetr, dochází k osazování ventilků, takzvaných „hlasů“ podle přesně daných pravidel, které jsou zality speciálním voskem.

„To je i rozdíl oproti čínské výrobě, kdy jsou hlásky místo voskem zalévány plastem,“ podotýká Věra Eschnerová z Hořovické továrny.

Slibně rozjetý restart ovšem zasáhla celosvětová pandemie Covid-19. Zahraniční zakázky, které před pandemií tvořily 70 procent, jsou nyní v daleko menší míře. Jenže díky tomu, jak se postupně rozkřikuje dobrá pověst o kvalitě Hořovických akordeonů i v tuzemsku, firmu ekonomická krize nepoložila. Najednou převažují tuzemské objednávky nad těmi zahraničními.

„Trh se koronou velmi změnil. Češi a i Slováci začali preferovat kvalitu a jsou ochotni si i za ni připlatit,“ doplňuje Věra Eschnerová.

„Doufáme a věříme, že se na čísla zahraničních objednávek až vše skončí, zase dostaneme,“ dodává Stanislava Koutná.

Stojí co slušnější ojeté auto

Akordeony získávají v posledních letech opět na oblíbenosti. Přispívají k tomu i známé moderní skupiny, jejichž písní jsou akordeony součástí. Jedním takovým příkladem je skupina Jelen.

„Když skupina Jelen vystoupila s naším akordeonem, což nás nesmírně potěšilo, tak se začali ozývat se zájmem i mladí. Ale celkově lze říci, že zájem o tento hudební nástroj stoupá,“ říká majitelka firmy.

Pokud se rozhodnete si akordeon zakoupit, musíte počítat s investicí v řádu desetitisíců korun. Základní model pro děti hrají na základních uměleckých školách podle Věry Eischnerové vyjde na částku 30 – 40 tisíc korun, ty nejdražší modely stojí i sto tisíc korun. Za tu částku se dá pořídit slušné ojeté vozidlo.

„Jedná se o ty nejexkluzivnější modely, kdy mají zákazníci specifické nároky a přání,“ poznamenává Stanislava Koutná s tím, že u takových to modelů trvá dodací lhůta cirka jeden měsíc. „Pokud ale uvažujete o koupi, u nás si vždy vyberete. Základní modely zde máme k dispozici,“ upozorňuje na závěr majitelka firmy Delicia accordions.

Historie



1920 – Po zkušenostech z výroby z Vídně zakládá Josef Kebrdle v Hořovicích malou firmu na výrobu harmonik značky Kebrdle. Ze začátku vyrábí pouze dřevěné části jednořadých a dvouřadých heligonek. Ty dodává firmám v Lounech a Kraslicích, které je kompletují.



1935 – Josef Kebrdle zaměstnává již 42 dělníků a vyrábí kompletní akordeony a heligonky. Celková výroba je ryze rukodílná, i přesto dosahují jeho nástroje vysoké kvality a vyváží se do zahraničí.



1941 – Josef Kebrdle umírá a firmu přebírají jeho bratři Ladislav a Daniel.



1948 – Došlo ke znárodnění firmy, dostává i nový název Harmonika, státní podnik.



1963 – Registrace ochranné známky Delicia. Výroba akordeonů probíhá pouze pod touto značkou. V 60. letech začíná výroba populárních modelů Melodia, Rigoletto, nebo heligonky Popular. Vzniká prototyp akordeonu s konvertorem v levé ruce, který se však nikdy nezavedl do sériové výroby.



1970 – Začátek výroby mistrovských akordeonů Dina osazených italskými hlasy, kterých se vyrobilo přibližně 50 kusů. Během 70. let zrod standardních modelů Carmen, Choral a Junior.



1975 – Vývoj lehčí verze koncertního nástrojem s názvem Dineta, kterých se vyrobilo přibližně 600 kusů.



1980 – Vrchol výroby akordeonů. V některých letech se vyrábí až 30 tisíc nástrojů ročně. Většina výroby putuje do zahraničí.



1989 – Státní podnik přechází do soukromého vlastnictví. Dále se akordeony vyrábí pod ochrannou známkou Delicia.



2005 – Převod výroby akordeonů pod soukromou firmu rodiny Koutných s názvem Zdeněk Koutný, Akordeon servis.



2017 – Název podniku se mění na Delicia, accordions s.r.o., vlastníkem je paní Stanislava Koutná. Podnik se vrací k tradiční ruční výrobě a velké soběstačnosti. Většinu všech dílů si firma vyrábí sama a pokud je to možné, nakupuje i materiály v České republice. Kromě sériové výroby vznikají nástroje na zakázku, přesně podle přání zákazníka. 75 procent produkce putuje do celého světa, a to například do Jižní Korey, Japonska, Taiwanu, Ameriky a samozřejmě do států Evrospké unie.



Zdroj: Delicia accordions s.r.o.