Pavel Pardus z Pardubic se už několik let úspěšně vyhýbá vězení. Česká i mezinárodní policie po něm marně pátrá.

Třiapadesátiletý muž byl v roce 2017 pravomocně odsouzen za podpálení továrny na výrobu zdravotnických pomůcek v Pacově na Pelhřimovsku. Šlo o předem nachystanou akci, na kterou si Parduse najal majitel továrny Vladimír Voves.

Pardus dostal pět let a devět měsíců natvrdo. O tři roky starší Voves šest a půl roku. Zatímco továrník Voves si svůj trest dávno odpykává, Pardus je neznámo kde. Celostátní pátrání po něm bylo vyhlášeno 17. června 2017. „Dvakrát do roka posíláme dotaz na policejní prezidium, jestli se o něm někde neobjevila nějaká zmínka, ale zatím nic. Podle mého názoru je to práce pro takzvané lovce lebek,“ uvedl soudce Petr Černý z táborské pobočky Krajského soudu v Českých Budějovicích, který oba muže soudil.

Tetování na zádech

Před nějakou dobou také podepsal žádost o jeho vypátrání v mezinárodní spolupráci, protože je možné, že se Pardus skrývá někde v zahraničí. Podle popisu je Pardus vysoký 173 centimetrů, má střední postavu, šedé vlasy a modré oči. Na zádech má rozsáhlé tetování.

Podle soudu si Voves nechal podpálit továrnu v Pacově v roce 2011 kvůli finančním potížím. Policie od začátku případ vyšetřovala jako úmyslné zapálení, ale žháře se jim podařilo odhalit až s odstupem několika let. Továrník mezitím od pojišťoven vyinkasoval bezmála sedmatřicet milionů korun.

Pardus, který měl za černou práci dostat sto tisíc korun, si na dovezení většího množství hořlavin najal další dva neznámé muže. Do objektu továrny navezli dvě plastové tisícilitrové nádoby se směsí benzinu a nafty. Vysokozdvižným vozíkem hořlavý obsah pak vypustili po celé hale.

Usvědčila ho dna

Kriminalisté od začátku podezřívali Vovsa, ale neměli proti němu dostatek důkazů. K významnému posunu došlo až v roce 2014. Policie tehdy Pardusovi odebrala DNA kvůli úplně jinému případu. Když pak jeho vzorky srovnali s databází jiných případů, vyšlo jim, že Pardusova DNA byla na jedné ze zápalných šňůr v Pacově.

Pardus se ke všemu přiznal a potvrdil, že si u něj zapálení haly objednal Voves. Později své přiznání odvolal, protože ho prý učinil pod nátlakem kriminalistů. Vinu po celou dobu odmítal i Voves.

Soudce Petr Černý si během studování případu všiml podezřelé věci. Podle fotografií z vyhořelé továrny měla být v jejím okolí fotovoltaická elektrárna. Jenže tam chyběly solární panely. Vysvětlení továrníka, že jsou umístěné v jednom z kontejnerů ho ale neuspokojilo.

Hrozil výbuch plynu

„Těch panelů bylo tolik, že se tam prostě nemohly v žádném případě vejít,“ vzpomíná Petr Černý. Proto se začal o problém zajímat. Jeho domněnka byla taková, že továrník nechal panely někam odvézt, protože se obával větší škody, kdyby došlo k masivnějšímu požáru či dokonce výbuchu haly. Od toho nakonec nebylo daleko, protože při požáru hrozil výbuchu plynu.

Kam panely zmizely se soudci zjistit nepodařilo. Narazil však na podezřelou fotovoltaickou elektrárnu v Dolních Věstonicích. Ta byla zkolaudována dřív, než byla její stavba dokončena před změnou zákona o výkupních cenách elektřiny.

Vladimír Voves byl s dalšími lidmi v této souvislosti obviněn hned ve dvou případech ze zvlášť závažného zločinu podvodu. Obě kauzy v současné době řeší Krajský soud v Brně.

Na útěku. Žhář Pavel Pardus uniká spravedlnosti už tři roky. V Pacově na objednávku zapálil továrnu. Foto: Policie České republiky

Pavel Pardus

Datum narození 7. 10. 1966

Pátrání vyhlášeno 17. 7. 2017

Bydliště – okres Pardubice

Nebezpečný: Ne

Ozbrojen: Ne

Nakažlivá nemoc: Ne

Státní příslušnost: Česká republika (CZ)

Výška asi 173 cm

Zdánlivé stáří 51 až 52 let

Popis osoby: Postava střední, barva vlasů šedá, barva očí modrá.