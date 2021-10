„Hasičům se podařilo požár rychle lokalizovat a zlikvidovat. Nedošlo k žádnému zranění,“ doplnila Musilová. Ovšem škoda je obrovská. „Je to škoda v předběžné výši 1,5 milionu korun,“ konstatovala Musilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.