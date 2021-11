Velkým obsahem petrželky trochu připomíná libanonský tabouleh. Místo kuskusu do něj ale vmíchejte fetu a partnerovi obohaťte salát grilovaným masem.

Doba přípravy: 25 minut

Suroviny (na 2 porce):

1 okurka

1 svazek hladkolisté petrželky

2 lžíce citronové šťávy

2 lžíce olivového oleje

1 stroužek česneku

200 g cherry rajčat

1 malá zelená paprika

150 g sýra Feta

sůl

čerstvě mletý pepř

1/4 lžičky koření na saláty

masová varianta: 1 arabský pita chléb 150 g grilovaného kuřecího masa



Postup:

Okurku oloupejte a nakrájejte na malé kostky. Petržel nakrájejte nadrobno a smíchejte s okurkou. Přidejte citronovou šťávu, olej a drcený česnek. Osolte a opepřete.

Cherry rajčata omyjte a nakrájejte na čtvrtky, papriku na malé kousky, fetu nakrájejte na malé kostky a promíchejte s kořením. Vše navršte na okurkovou směs.

Masová varianta: Z arabského chleba odkrojte jednu stranu, aby se rozevřel. Ohřejte ho v mikrovlnce. Kuřecí maso natrhejte a smíchejte s připraveným zeleninovým salátem. Směsí naplňte teplý pita chléb a hned podávejte.

Lín vařený v páře s bylinkovým máslem a zeleninou

Maso línů je šťavnaté a jemné, v kombinaci se zeleninou, navíc vařenou v páře, jde o vyloženě dietní pokrm. Abychom to ale s dietou zase tolik nepřeháněli, dolaďme si jej bylinkovým máslem.

Doba přípravy: 30 minut + 40 minut tuhnutí másla

Suroviny (na 4 porce):

4 menší vykuchaní líni (nejchutnější jsou o délce asi 20 cm)

šťáva z 1 citronu

150 g plochých hráškových lusků

1 menší cuketa

200 g žampionů

1 konzerva sterilovaných kukuřičných klásků

150 g vyloupaného hrášku

4 snítky kopru

sůl

bylinkové máslo: 150 g másla 1 lžíce kopru 1 lžíce estragonu sůl



Postup:

Bylinkové máslo: Změklé máslo lehce promíchejte v misce se solí a najemno nasekanými bylinkami. Nechte chvilku ztuhnout v lednici. Pak ze směsi vytvořte váleček. Zabalte jej do potravinářské fólie nebo do alobalu a dejte ztuhnout do mrazáku (nejméně na 40 minut).

Chcete-li z ryb připravit filé, opláchněte je, osušte a položte naplocho na utěrku. Odstřihněte z nich hlavy a ocasy. Poté je nařízněte podél celé páteře. Otočte a stejný řez proveďte z druhé strany páteře. Podél žeberních kostí odkrojte celý filet.

Zbylou část ryby otočte a stejně připravte druhý filet. Nakonec odřízněte ploutve. Filety zakapejte citronovou šťávou a osolte je.

Hráškovým luskům odstřihněte konce. Cuketu a žampiony nakrájejte na plátky. Kukuřičné klásky sceďte a nechte okapat.

Do hrnce s pařákem nalijte vodu (ale jen tolik, aby sahala pod pařák a nedotýkala se jeho dna), osolte ji a přiveďte k varu. Na pařák položte rybu (kůží dolů) a všechnu zeleninu, hrnec zakryjte pokličkou a vařte na mírném ohni 10–15 minut (podle velikosti ryb).

Podávejte na nahřátých talířích, ozdobené koprem a bylinkovým máslem.

Náš tip:

Zeleninu můžete místo vaření v páře orestovat na másle.

Fenyklový salát s jablkem

Fenykl má aromatickou lékořicovou chuť, která se s jablky dobře snoubí a ve spojení s vepřovou panenkou uspokojí i hladovější členy rodiny.

Doba přípravy: 40 minut

Suroviny (na 2 porce):

2 bulvy fenyklu

1 jablko

1 limeta

1 lžíce olivového oleje

2 plátky celozrnného toustového chleba

1 lžíce dýňových semínek

1 lžíce nastrouhaného ementálu

sůl

pepř

masová varianta: 1 stroužek česneku 150 g vepřové panenky 1 lžíce olivového oleje



Postup:

Fenykl očistěte a jablko omyjte. Z limety vymačkejte šťávu do mísy. Fenykl nakrájejte na plátky a promněte s citronovou šťávou a špetkou soli a nechte chvilku odpočinout. Jablko rozkrojte, zbavte jádřince a nakrájejte na plátky. Přidejte k fenyklu, pokapejte olejem a promíchejte.

Plátky toustového chleba rozložte na plech. Posypejte je strouhaným sýrem a dýňovými semínky a opečte v troubě. Část jich nakrájejte na větší čtverečky a ty jako krutony přidejte ke každé porci salátu.

Masová varianta: Vepřovou panenku nakrájejte na plátky. Potřete podrceným česnekem. Osolte, opepřete a opečte na oleji. Přidejte k salátu a doplňte opečeným plátkem toustového chleba překrojeným na půlky.

Benefit pro nové předplatitele: e-kniha Zázračné Česko v PDF podobě (v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)