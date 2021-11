Impulzem ke zpestření travnatých zahrádek výsadbou několika ovocných stromů (nebo alespoň jednoho, podle toho, kdo má jakou plochu k dispozici) je přitom již několik let trvající teplejší počasí s častým nedostatkem srážek, jehož negativní vliv stromy, a nejen ty ovocné, částečně kompenzují. Snižují totiž teplotu vzduchu a zlepšují tak mikroklima v okolí.

To vědí i leckteří zahradní architekti a do kompozic nově budovaných zahrádek různé keře a stromy začleňují. Kdo přitom v minulosti vsadil na ovocné stromy, může mít nyní další výhodu – možnost doplnit svůj jídelníček o produkty vypěstované vlastními silami, pokud se urodí.

Konzumace čerstvého ovoce a zeleniny napomáhá zvyšování imunity a je tak nejen prevencí koronaviru, ale i dalších nemocí. Bonusem je samotná práce na zahrádce – jde obvykle o pobyt na čistém vzduchu.

Minimálně letos se jeví jako strategicky správné rozhodnutí vyčlenit si na zahradě nějaký prostor také k pěstování zeleniny nebo bylinek. Propad produkce ovoce a zeleniny (zejména v zemích výrazně postižených pandemií koronaviru), téměř jistě sníží nabídku v obchodech a zvedne ceny.

Pokud se někdo letos rozhodl k vlastní produkci zeleniny, ovoce nebo třeba imunitu podporujících bylinek, udělal z mnoha důvodů dobře. Nebylo by to ostatně nic nového pod sluncem. U nás byla tradice samozásobení v minulosti hodně rozvinutá – také proto, že téměř v žádné jiné zemi nebylo a není zahrádkářství a zahradničení takovým fenoménem, jako tomu bylo v naší zemi hlavně v předlistopadových dobách.

A i když od té doby komunita zahrádkářů početně zeštíhlela, pořád je dost velká na to, aby se samozásobení podílelo na tuzemské produkci zeleniny a ovoce více, než tomu aktuálně je.

Důvody k tomu zdaleka nesouvisí jen s pandemií koronaviru. Jedním z nich je třeba i tak často diskutovaná potravinová soběstačnost ČR, která je právě v produkci zeleniny a ovoce ze všech hlavních zemědělských surovin nejnižší (pohybuje se kolem 30 procent).

Více než dvě třetiny těchto produktů se k nám dováží ze zahraničí, mimo jiné i proto, že klimatické podmínky v ČR neumožňují našim pěstitelům zásobovat vlastní trh po celou dobu kalendářního roku. Nízký objem tuzemské produkce je tak velmi rychle vykoupen a následně je nutné dovézt další zboží ze zahraničí.

Pokud by ale část spotřebitelů nenakupovala zeleninu a ovoce v maloobchodech a konzumovala by častěji „švestičky ze své zahrádky“, vydržely by zásoby od „profesionálních pěstitelů“ déle a podíl zahraničních dovozů by se mohl snížit. Na celkový trh by to samozřejmě zásadní vliv nemělo, ale lepší něco, než nic.

Možná vůbec nejlepší důvod k alespoň částečnému samozásobení zeleninou a ovocem je ale soubor ekologických přínosů. Jednak proto, že zeleninu a ovoce na zahrádce má pěstitel „pod kontrolou“ z hlediska používání chemie, neboť sám ví, čím jaké porosty v průběhu růstu ošetřoval.

Také ale proto, že „doma“ vypěstovaná produkce necestuje po světě (nebo třeba jen po Evropě) a nezanechává tak dnes všeobecně sledovanou negativní „uhlíkovou stopu“.

Autor: Petr Havel