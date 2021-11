Klidně si všechny ty pojmy jednotlivě vysvětlíme, ale stejně zjistíme, jak jsou si svým způsobem podobné – hlavně v té nejdůležitější myšlence, a tou je minimalizace odpadu. Upcyklace – to když se odpad nebo nepotřebná věc znovu vrátí do života. Recyklace, znovuvyužití odpadů, obalových materiálů. Re-use je znovupoužití (všeho možného). Zero waste – život bez odpadů.

Dneska už tyhle pojmy nemají ve svém slovníku jen zarytí ekologové, ale všichni, kterým není životní prostředí lhostejné. Někteří jim jako slovo nadřazené dávají pojem „cirkulární ekonomika“, tedy znovupoužívání věcí. A ta roztáčí svá kola v poslední době čím dál rychleji. Že bychom si během pandemie konečně uvědomili, že planetu máme jen jednu?

Ano, většinu věcí nemá smysl vyhodit jen kvůli tomu, že s námi doma chvíli „žily“. Některé věci můžete používat stále ke stejnému účelu. Další můžete nechat opravit. Jiné můžete poslat k dalšímu využití. A samozřejmě ideální je vytvářet odpadu co nejméně.

Třídění – to nejmenší

Obaly jsou pro e-shopy velkou výzvou. Většinu ho odlifrují k vám, ale na vás pak bude vyřešit, co s ním. A nejde jen o papír jakožto základní balicí materiál chránící obsah během přepravy.

Kolik jen krabiček a krabic a bublinkových fólií jste vyhodili, když jste během karantény objednávali všechny ty nezbytnosti jako dětské boty (které chodí ve dvou krabicích, té základní, v níž jsou boty zabalené, a ještě v druhé – přepravní) i zbytečnosti? A to nepočítáme ty papírové tašky, v nichž vám kurýr přivezl desítky položek z on-line supermarketu (tři mandarinky zvlášť v papírovém sáčku, jedna zelená paprika taky), nebo v nichž přijela bramboračka z restaurace za rohem.

Podotknout se ovšem sluší, že v třídění je potřeba se vyznat a nedat na první dojem. Tím, jak se některé restaurace taky ladí na zelenou vlnu, už se z toho, co vypadá jako plastový obal, stává rozložitelný, který patří klidně na kompost, a to, co je hnědé a vypadá dost eko a cool, může být jen papír potažený plastem, který je v podstatně nerecyklovatelný. Proto je třeba sledovat značky na obalu či etiketě – ano, zní to jako „bedlivě čtěte příbalový leták“, ale jen tak dokážete, že svoje počínání vůči planetě berete vážně.

Obaly vládnou světu a mají na jeho chod snad větší vliv než královna Alžběta… Jsou nedílnou součástí našich nákupů, fungování. Ne, nebudeme řešit, jestli je výhodnější taška papírová nebo plastová (spotřeba emisí, spotřeba vody… na to už vznikla řada článků). Jen vám chceme připomenout, že jejich důkladné třídění je tím nejmenším, co můžete podniknout na cestě k zelenější planetě.

Klidně si na skříňku, kde schováváte tříděný odpad, vylepte chytrý tahák, který vám usnadní rozhodování papír-plast-sklo-kompost-směs. Neříkejte si, co udělá jedna (ne)vyhozená krabice… Říkejte si radši: jedna krabice k druhé krabici, já to udělám, soused taky, darujeme ji dál, ti ji taky otočí, a rázem se celé úsilí násobí, takže to smysl rozhodně má. Co tedy můžete udělat s krabicí?

Bez obalu od kurýra

My fandíme iniciativám, které se do obalů obouvají trochu jinak – můžou to být lokální skupiny na Facebooku i velké e-shopy. Rovnou začněme tím, že to jde někdy i bez krabice.

Třeba e-shop Nuspring zavedl, zatím jen po Praze, servis Domů bez obalu. Kurýr k vám zkrátka v určený čas přinese zboží v tašce nebo krabici, z které si klidně svůj krém a prací prášek vyndejte a nechte ho odjet, případně mu tašku či krabici vraťte příště. Vezme si od vás i tu, která k vám dorazila odjinud (rozhodující je jen maximální rozměr), ve skladu ji pak vrátí do koloběhu života, zkrátka ji pošlou k zákazníkovi dál.

Bavit vás bude i přístup e-shopu Econea, který využívá v rámci znovupoužitelnosti použité lepenkové obaly. Na e-shopu Notino.cz si zase můžete připlatit za ekologické zabalení zásilky. Naklíčeno.cz využívá papírové pásky místo plastových a balí do skartovaného papíru – v každém balení navíc naleznete pytlíček, ve kterém jsou semínka stromů, vyskytujících se v České republice, která můžete zasadit. Knižní e-shopy balí často knihy jen do pevných kartonů, aby ochránily jejich hrany…

Velké obalové dilema

I tak na vás zůstane řešit, co s materiálem, který přijde vám. Ideální je poslat znovu do oběhu. Tleskáme třeba webovým stránkám Kamsnim.cz za nápad sdružovat adresy e-shopů, které obaly přijímají. Třeba je máte za rohem, takže místo do kontejneru na papír a plast můžete přinést krabičky a výplňové materiály sem, aby je obchod použil dál. Dokonce existují i sběrná místa, kam se dají krabice znovu přinést a poslat je do druhého nebo klidně osmého kola.

Nejen obaly, ale i houpací koník, dětská postýlka, bonboniéra a lednice se objevují na webu Nevyhazujto.cz. Název je všeříkající – než abyste staré kořenky vyhodili, pošlete je do dalšího kola.

Na Facebooku jsem také objevila skupinu Obal není odpad (s chutí jsem tenhle název použila i pro tento článek, protože je nejtrefnější – díky za něj). Od té doby ji sleduji a nestačím se divit, co lidé nabízejí a skladují – a o co je zájem. 137 skleněných dóz od instantní kávy – do hodiny byly pryč. Obaly od léků, pytlíčky, tašky ze supermarketů, krabice od bot, tubusy z Mixit, obaly od dětské výživy… Někomu se hodí, pracuje s nimi dál, využívá je na tvoření i pro práci.

Systém je jednoduchý – do postu zadejte, co máte nebo potřebujete, odkud jste, a pak už se jen domlouvejte, kdo si pro těch třicet skleniček od marmelád přijede. A ve skupině jsem načerpala i spoustu inspirace, co se dá vlastně s odpadem dělat dál.

Koše z kartáčků na zuby a tašky z billboardů

Například Curaprox sbírá použité zubní kartáčky (všech značek) a vyrábí z nich koše na tříděný odpad. Použitým kartáčkům s chutí odseknete hlavičku se štětičkami a pošlete je, ať „sedí“. Z velkých potravinových pytlů (v nichž přebírají bezobalové obchody suché plodiny) se dá vyrobit celá řada dalších produktů: třeba u značky Reformát z nich vznikají designové papírové koše. Značka Oblaczech dělá ze záclon pytlíčky na ovoce a zeleninu. Skoba využívá pytle od kávy na desky zápisníků.

Luciela Taschen vyrábí z billboardů tašky a ledvinky. Návrhářka Lucie Kutálková šije třeba plavky ze zbytků látek. V Lush můžete zabalit kosmetiku místo do obalu do šátku (a ten pak samozřejmě nosit). Originální designové sklo z vysloužilých lahví předělá Srna. Kawak tvoří eko batohy z pytlů od kávy z českých fair trade pražíren… Jak vidíte, nejde vyloženě o obaly, ale o nepotřebné materiály – takže vlastně odpad.

A sluší se zmínit i větší společnosti, pro které obaly a přebytečné materiály představují novou výzvu. Třeba Nespresso, které chrlí kapsle s kávou. Kapsle jsou vyrobené z hliníku, pyšnícího se možností nekonečné recyklovatelnosti. Vaše nová kapsle Volluto tak už u vás jednou třeba byla… Navíc Praha zajistí recyklaci kávových kapslí Nespresso, k čemuž poslouží šedé kontejnery.

Už teď sice největší výrobce kávových kapslí sbíral ty použité od svých zákazníků – stačilo je střádat do speciálního pytle a odnést do obchodu nebo poslat po kurýrovi, teď ale díky dohodě s hlavním městem (třeba se časem rozšíří dál) půjde vyhodit kapsle do speciálních sběrných nádob. Prahu to nestojí nic a Nespresso zajistí kompletní proces recyklace.

Mimochodem, ty malé nožíky Rybička od Mikovu, respektive střenky limitované edice, jsou právě z toho, co by jinak skončilo na skládce. Každá střenka je vyrobená z 35 recyklovaných aluminiových kapslí.

Do koše ne!

Podobných iniciativ, které se věnují minimalizaci odpadu a cirkulární ekonomice, najdete opravdu mnoho. Inspiraci můžete načerpat třeba ve facebookových skupinách Beztrh, Pěstuj prostor, Non Toxic Life, Institut Cirkulární Ekonomiky, CYRKL… Neplýtvání s obaly je zkrátka trend, který je v Česku pěkně podchycený.

Když už jsem zmínila obchody, v nichž nakupujete bez obalu… Pokud byste nevěděli, kde je nalézt, poradí vám Reduca.cz. Není to jen mapa bezobalových obchodů, ale i dalších míst, kde se dá naložit s odpady nebo nakoupit bez obalu. Automaty na mléko, prodej stáčeného řepkového oleje, knihovničky na zastávkách na použité časopisy, sociální byt, který přijme vaše vysloužilé záclony…

Objevíte, že existují obchody s darovaným oblečením a knihami, kde na přechodnou dobu zaměstnávají třeba lidi bez domova. Tam můžete přinést věci, které už doma nechcete, ale víte, že odpadkový koš je pro ně ještě zbytečný.

Anebo můžete jít na re-use sami, ve své domácnosti. Nevyhazovat se nenaučíte jako násobilku, musíte to pochopit. A rázem vás bude napadat, co se dá dělat s tím, co by jinak skončilo v koši. Z ručníku, který už dosluhuje, můžete udělat žínky, malé ručníky pro hosty nebo odličovací tamponky. Sklenice od zavařenin použijete místo kořenek. Ze starého nádobí vytvořte květináč…

Jak zdánlivě vysloužilým věcem vdechnout nový život, se můžete naučit na workshopech. Nevyprodukujete tak další odpad, a ještě budete trendy.

Připočtěte k tomu i to, že svůj nákup ovoce a zeleniny nenastrkáte do deseti igelitových pytlíků a občas zajdete do bezobalového obchodu. Rázem jste ušetřili desítky obalů!

Co je na obale…

Při zpracování odpadu pro vás budou hrát roli i značky, které na obalu jsou.



Trojúhelník se zelenými šipkami značí výrobky, jejichž obal je možné recyklovat.



Pokud jsou tři šipky obrysové (nevyplněné), narazili jste na obal, který je nejenže možné recyklovat, ale už byl vyroben z recyklovaného materiálu.



Dvě zelené šipky stočené směrem do kola (zelený bod) znamenají, že přispíváte na zpětný odběr tohoto obalu pro další recyklaci.



A pokud na obale uvidíte panáčka vyhazujícího odpadek do koše, je to jen na znamení, že právě tam patří odpadky. A ne do přírody.



Přeškrtnutá popelnice značí obal, který je třeba odevzdat ke speciální likvidaci (sběrný dvůr, ekologická likvidace).