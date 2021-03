Víc než tisícovku zaměstnanců musí povinně otestovat havlíčkobrodská Futaba. „Už dřív jsme posílali zaměstnance na testy sami. Teď musíme nechat povinně testovat do poloviny března 1100 lidí, včetně agenturních,“ sdělil jednatel Futaby Petr Charvát. Futaba jedná už s krajskou hygienou a nemocnicí v Havlíčkově Brodě. Využije hlavně samotesty. Velký problém byl podle Charváta zrušení závodní jídelny. „ Jenže teď je zas všechno jinak. Odvolávám co jsem odvolal. Je to komedie. My jsme stravování vyřešili už dávno. Máme méně židlí u stolu a mezi stoly přepážky. Teď by měli zrušit i to testování," povzdechl si Charvát.

Podobně je na tom i jihlavský Kronospan s.r.o. kde pracuje asi 600 lidí. „Zlobíme se. Vláda nařídí testování, ale antigenní testy nejsou. Dodavatelé je slíbí, ale pak odřeknou, že je nemají. Že je testů málo,“ reagovala na dotaz Deníku šéfka personálního oddělení Zdeňka Juránková.

Co je povinné



* Z nařízení vlády do 12. března musí mít první testy všichni zaměstnanci firem nad 250 zaměstnanců a do 15. března pracovníci podniků nad 50 zaměstnanců. Stravování ve firemních jídelnách nebude možné. Opatření vstoupí v platnost už v úterý 2. března.



* Zaměstnanci si budou moct jídlo do práce donášet, nebudou moct ale jíst v jídelnách, aby se tam nesdružovali.

Úplné zrušení závodního stravování považoval za nešťastné i krajský hygienik Jiří Kos. „Firmy to vyřešily samy oddělenými stoly. Zrušit jídelny by bylo o strach. Místo v jídelně by se zaměstnanci shlukovali na šatnách,“ konstatoval hygienik. Testování považuje za dobrý krok, ovšem pokud se spojí firemní testování s hygieniky a praktiky.

K testování zaměstnanců potřebuje dopravní koncern ICOM transport 7.200 testů na měsíc. Vyřeší to samotesty. „Nemáme lékaře, který by provedl 1.800 testů týdně,“ sdělila předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová.

Do první vlny společností nad 250 zaměstnanců spadá ICOM transport a ČSAD Ústí nad Orlicí. Testy tu musí proběhnout do 12. března. Jedná se o nákup 1.200 testů. Ostatní pobočky pak musí mít otestované zaměstnance do 15. března.

Jaké dopady by mělo zrušení závodní jídelny na pohodlí zaměstnanců, popsala Věra Svobodová z Havlíčkova Brodu. Pracuje ve strojírenské firmě. „Na covid máme samotesty, ale to jídlo ředitel řešil od rána. Jako kdyby u nás nebylo nic jiného na práci. My se najíme v kanceláři, ale dělníci? Šatny jsou malé a špinavé. V dílně se jíst nesmí. Jenže teď je zas všechno jinak dělají si z nás nahoře blázny, pak si stěžují že jim nikdo nevěří“ dodala.

Jednou z největších obchodních sítí na Vysočině, družstvo COOP má 900 zaměstnanců. „Prodavačkám jsme koupili respirátory a už to pěkně leze do peněz. Teď navíc povinné testy a stoprocentní nemocenská. Takže některé prodejny na vesnicích budeme muset asi zavřít,“ konstatoval Vladimír Stehno předseda představenstva.

Jak mít závodní jídelny bezpečné už dávno vyřešili v nemocnicích. „ U nás je 500 zdravotníků denně, většina očkovaných. U stolů máme omezený počet židlí. Řešením je i časový rozvrh, kdy se zdravotníci v jídelně potkávají co nejméně,“ vysvětlila Petra Černo mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.