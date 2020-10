S výdejem přes okno a také rozvozem jídla po Třebíči a blízkém okolí začne od středy mimo jiné restaurace Centrum Lihovar. „Nemáme ještě vše úplně vymyšlené, aktuálně chystáme cenovou nabídku,“ řekla v úterý odpoledne servírka Gabriela Dobešová a přiznala, že na nařízení vlády nebyli v restauraci připravení.

Jídlo skrz dveře je novinka, kterou začne ve čtvrtek nabízet jihlavský Hostinec U Rybníka. Půjde o hygienicky zabalené pokrmy.

Vydávat jídla přes okýnko a rozvážet bude i Grand restaurant Poppet ve Žďáru nad Sázavou. „Z jara už víme, do čeho jdeme, akorát jsme trošičku upravili pravidla hry,“ usmála se servírka Michaela Marková. „Lidé o to mají velký zájem, dnes se všichni ptali na výdej do boxů a na rozvozy. Snad na nás nezanevřou,“ přála si. Při první vlně koronaviru měli podle ní za meníčka stejné tržby, jako když lidé jedli uvnitř.

Restaurace v úterý odpoledne zvala hosty, aby přišli dopít čepovaná piva. V záloze měla i plán, kdyby se to nepodařilo. „Zkusíme je doprodat spolu s rozvozy, třeba o ně bude zájem. Restaurace navíc zůstává otevřená pro hosty Hotelu U Labutě, ti si také mohou k jídlu dát pivečko,“ vysvětlila Marková.

Do čtvrtka 24. září musely být restaurace a bary zavřené jen od půlnoci do šesté hodiny ranní. Počínaje tímto datem museli provozovatelé zavírat v deset večer. Od pátku 9. října se otevírací doba zkrátila o další dvě hodiny, tedy jen do osmi. Netrvalo ani týden a restarace, hospody i bary zavřely úplně.

Například v Polné na Jihlavsku hned v úterý dopoledne informovaly o okénkovém prodeji od dalšího dne Restaurace Parlament i pizzerie U Hilsnera. Zatímco restaurace bude fungovat jen od pondělí do pátku mezi devátou dopoledne a druhou odpoledne, v pizzerii budou přijímat objednávky až do půl osmé večer. „Takhle jsme fungovali už na jaře. Zájem je jak kdy, častěji lidé volají večer, že chtějí pizzu,“ uvedla servírka Miroslava Vlčková, která přijímá objednávky.

Některým lidem je jedno, že restaurace zavřou, vaří si prý stejně doma. Naopak provozovatelé a zaměstnanci hostinců se obávají o svou budoucnost. „V každé krizi to hospody odnesou na prvním místě. V jiné situaci se ale můžou nějak bránit. Sníží ceny, zvýší ceny, zvětší porce, vymýšlí novou službu, nebo akci. Tady nemůžou udělat vůbec nic, jen zavřít,“ napsal na facebookový profil Jihlava – naše město Leo Prsk. Správci stránek v úterý povolili jindy zakázanou reklamu restauracím a hospodám, které nadále fungují.

Zavřít od středy musí i bary. Například jihlavský Black Wall Caffe & Cocktail Bar bude vozit drinky k lidem domů. Objednávky budou možné od čtyř odpoledne do deseti hodin večer, nabídka se bude pravidelně měnit a objeví se i novinky. Rozvozy pak chystá i třebíčský Adam´s Bar & Bistro.