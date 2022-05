Můj sportovní vzor,není to fotbalista, je to hokejista,který mně vždy imponoval, je to Wayne Gretzky.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?

Největší úspech považuji postup do nejvyšší krajské soutěže kraje Vysočina s mým mateřským oddílem Nová Ves.

Jaký sport vás nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Nejvíce mně bavil hokej.

Jaký je váš sportovní cíl?

V mých letech už jen odejít po fotbálku po svých.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník

Co děláte pro svou kondici?

Hraji se starou gardou fotbálek a chodím na tenis a cyklistika, ale vše jen velice rekreačně.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Koukám na ligu mistrů, ale pravidelně u ní usínám, a když hraje můj oblíbený klub Bohemians, ale na to se zas nedá moc koukat.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Jen zírám, jak v naší malé republice vyrůstá jedna tenistka za druhou, nejvíce mně překvapila Krejčíková.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Jednoznačně Messi, to je fotbalový kouzelník.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Snad bych mohl tvrdit, že na něj ještě čekám, ale doufám, že nepřijde.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Národní sportovní agentuře a FAČRU, co se týka dotací a rozdělování peněz je neomluvitelné, s takovou brzy zanikne fotbal a sport všeobecně na menších vesnicích.

Je ještě něco, co byste chtěl za sebe říci, dodat?

Doufám, že všechna utkáni v této lize se budou nést v duchu fair play a budem další den všichni moct přijít do práce.