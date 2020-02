Stavět se začne na jaře. Náklady jsou vyčísleny na bezmála 103 milionů korun, na projekt město získalo dotaci ve výši 53 milionů.

„Průmyslová zóna Jamská II vyroste na spojnici mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí. Asi půl kilometru dlouhý úsek silnice vyústí v Jamské ulici naproti odbočce mezi firmami Teleflex a Cooper Standard a v Novoměstské ulici asi 150 metrů pod čerpací stanicí,“ popsal mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Průmyslová zóna Jamská II naváže na zónu Jamská I, jednotlivé parcely budou vznikat na základě požadavků investorů.

Odhadem je, že by tam mohly najít práci asi čtyři stovky lidí. Nemělo by se však už jednat o klasické „montovny“. „Budeme se snažit dostat do zóny jak rozvíjející se perspektivní místní firmy, tak i investory odjinud. Každopádně společným jmenovatelem musí být výroba s vysokou přidanou hodnotou práce. To znamená firmy s technologicky náročnější výrobou, vývojem, nebo zabývající se automatizací, robotikou či pokročilým strojírenstvím. Naopak sklady, logistické parky, obchodní jednotky nebo výroby znamenající vysokou zátěž pro životní prostředí nebudou preferovány. Přínos této strategie je zřejmý – perspektiva vyšších výdělků a stabilita práce ve městě,“ upřesnil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Snahou města je navíc začlenit průmyslovou zónu do krajiny tak, aby její ekologické charakteristiky odpovídaly kulturní krajině před rokem 1950. Žďárská radnice proto bude pomocí připraveného manuálu apelovat na investory, jakým způsobem mají zavést opatření pro zvýšení ekologické hodnoty území.