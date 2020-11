Toho se obává například starosta Vísky na Havlíčkobrodsku Ondřej Čapek. „My máme hospodu v soukromém vlastnictví. Otvírá v šest večer, s předchozím omezením mohl mít hostinský otevřeno jen dvě hodiny. Teď jsou hospody zavřené úplně. Tudíž je možné, že o hospodu ve vsi přijdeme definitivně,“ řekl Čapek.

Podobný názor mají i další starostové v malých obcích. Se zavřenou hospodou společenský život na venkově skončí.

Malé vesnice v kraji mají podle Čapka problémy sehnat vůbec někoho, kdo by chtěl u nich hospodu provozovat, už několik let „Hospoda na vesnici se otvírá většinou až navečer a to jen na několik hodin. Takže hospodskému z toho žádné velké zisky neplynou, zvlášť když před koronou přišlo EET. Teď, když koronavirus zavřel hospody už podruhé, minimálně polovina hospodských na vesnici už výčep neotevře,“ odhadoval starosta Vísky.

Už více než dva roky hledají nájemce pro novou hospodu v obci Slavníč u Herálce na Havlíčkobrodsku. „Hostinského hledáme už léta. Hospoda je nová, patří obci, ale o pronájem nikdo nestojí. Zřejmě to už nemá smysl,“ posteskl si tamní starosta Jan Korbela. Nezájmu se ani příliš nediví. „Na pivo do hospody přijde tak pět lidí, z toho se hospoda neuživí,“ konstatoval.

Teď, když jsou kvůli koronaviru hospody zavřené už podruhé, je podle mnohých nulová šance nějakého hostinského najít. „Docela chápu starosty, kteří se bojí, že po koronaviru už vesnické hospody neotevřou. My jsme tak dopadli už teď a dál to nechci komentovat,“ prohlásil starosta Světnova na Žďársku Pavel Štefan.

Už v první vlně koronaviru přišli o hospodu v Olešné na Pelhřimovsku. „Jakmile se hospody zavřely, náš hostinský s tím seknul,“ posteskl si starosta Olešné Petr Šlak, který vyhlíží lepší časy. „Hospodu zatím dáme do pořádku, opravíme a vylepšíme, co se dá. A budeme hledat nového hostinského,“ doplnil.

Obavy, zda se podaří v obci do budoucna udržet hospodu, má starostka Dagmar Vaňková z Jeřišna. „Jednoduše řečeno, je to hrůza. Naši hospodu má pronajatou soukromník a vládní opatření na malé živnostníky dopadá hodně tvrdě. Takže se obávám, jestli se nám podaří hospodu udržet. Můžeme odpustit nájemné, víc bohužel udělat nemůžeme,“ posteskla si starostka.

V obci Křeč na Pelhřimovsku už o hospodu přišli. Hostinec provozovala soukromnice dvakrát až třikrát do týdne. V okamžiku, kdy vláda omezila provoz do osmi hodin, hospodu zavřela, s tím, že do výčepu chodí hosté někdy až po deváté večer, takže zavírací hodina v osm je nesmysl.

Bez hospody zůstala i obec Jezdovice na Jihlavsku. A podle starosty Luboše Hartla už to tak zůstane. „Za současných podmínek neseženeme nikoho, kdo by si u nás hospodu otevřel. Začalo to EET a dokončil koronavirus. Vydávat účtenky pro čtyři lidi, co přijdou večer na pivo, je nesmysl a teď jsou z rozhodnutí vlády zavřené, je to celé hloupost,“ konstatoval Hartl