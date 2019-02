ROŽNÁ - Vláda ve středu rozhodne o další těžbě uranu v Rožné na Žďársku. Jediný uranový důl ve střední Evropě by se podle posledního vládního usnesení měl uzavřít příští rok, ale tento verdikt zřejmě zvrátí stoupající ceny uranu na světovém trhu.

Horníci stále ještě nevědí od koho dostanou doplatky do průměrné mzdy. | Foto: DENÍK/Ondrej Dudáš

„Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje prodloužit těžbu v Rožné na dobu neurčitou, dokud se bude vyplácet,“ informoval mluvčí ministerstva Tomáš Bartovský.

Důl spravuje státní podnik Diamo. Mluvčí uvedl, že podle ministerského návrhu bude Diamo každý rok předkládat vládě zprávu o ekonomické výhodnosti těžby. Ministr obchodu a průmyslu Martin Říman při své únorové návštěvě dolu v Rožné řekl, že podle jeho předpokladu vláda návrh na neomezené

prodloužení těžby schválí. Stejný výsledek dříve naznačil i premiér Mirek Topolánek.

Nejprve průzkum zásob pod 24. patrem

Podle mluvčího vláda nyní nebude rozhodovat o vstupu soukromých investorů do dolu. Zájem o investování v Rožné nedávno projevila australská společnost Uran Limited. „Průzkum zásob pod 24. patrem nejprve provede Diamo. Na jeho základě bude možné zvažovat vstup soukromého kapitálu kolem roku 2012, pokud to bude pro stát výhodné,“ uvedl Bartovský.

Uran se na Žďársku těží půl století. Kvůli rostoucí poptávce po této surovině byl termín pro uzavření dolu v Rožné několikrát prodloužen. Odborníci dosud předpokládali, že by se těžba mohla vyplatit do roku 2012, při současných tržních cenách by mohla přinést zisk kolem dvou miliard

korun.

„Podle posledních průzkumů a díky stálému růstu cen uranu by ani tento termín nemusel být konečný,“ řekl včera generální ředitel Diama Jiří Jež.

Zachování pracovních míst

Udržení těžební činnosti podporuje obec Rožná i ostatní samosprávy v okolí, především kvůli zachování pracovních míst. Těžební závod zaměstnává kolem 1000 lidí - těžbou a zpracováním uranové rudy se z nich zabývá 600 pracovníků.

Loňská produkce uranu v Rožné činila 336 tun, o rok dříve to bylo 378 tun. Těžba nyní probíhá v hloubce až 1100 metrů, tedy do 22. patra. Do roku 2012 mají horníci pracovat i na 23. a 24. patře, kde již byly přípravné práce částečně provedeny.

Základní průzkum dosud neznámých ložisek pod 24. patrem bude stát asi 30 milionů korun a potrvá do konce roku 2008. Pokud naznačí dostatečně bohaté naleziště, bude pokračovat další průzkum a příprava na těžbu za 300 milionů korun.