Jihlava - Zápach se line z pole za obchodním domem Tesco. Trápí ale obyvatele na více místech.

Zemědělci na poli | Foto: Ilustrační foto: Martina Křečková

Zápach připomínající močůvku sužuje od minulého týdne Jihlavany. Někteří se neodvažují v parných dnech ani otevřít okno. Na stole jihlavského magistrátu už přistálo asi dvacet stížností od nespokojených lidí.

S nepříjemným zápachem se potýkají obyvatelé Březinek, Hruškových dvorů či Královského vršku. Lidé ho cítili i v centu města či u jihlavské nemocnice. Obyvatelům Jihlavy puch nejvíce připomínal močůvku. „Ptal jsem se místních a prý hnojili pole močůvkou," potvrdil jeden z diskutujících na internetu Libor Číhal.

Richard Homola, který východní částí Jihlavy v sobotu projížděl, s tím, že by zdrojem nelibé vůně mohla být jen močůvka na poli, příliš nesouhlasil. „Byla to síla. Jestli to ale byla močůvka, tak nějaký nový model, protože něco takového se tu ještě nikdy nevyskytovalo, a když o tom tak přemýšlím, klasická močůvka je proti tomuhle příjemná vůně," napsal.

„Já jsem to cítila v sobotu až ve Srázné ulici, a pole tu není široko daleko," divila se i Petra Polodnová. Milan Novotný zase uvažoval o tom, zda zdrojem nelibé vůně nemůže být nějaká závada čističky odpadních vod.

Jihlavský magistrát považuje za zdroj zápachu právě močůvku na poli mezi městskou částí Kosov a obchodním domem Tesco. V takovém případě však obyvatelům pomoci nemůže. „Nejedná se totiž o městský pozemek," vysvětlila Miroslava Jarošová, která ma na jihlavské radnici mimo jiné na starosti vyřizování stížností a podnětů od občanů. Sama bydlí v jedné z lokalit, které zápach obtěžuje. „Naštěstí to není cítit pořád, záleží, kterým směrem fouká vítr," popsala.

Magistrát na základě stížností obyvatel situaci oznámil Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, který problémy se zápachem z polí řeší. Podle něj je ale vše v pořádku.

„Vím, že lidé bydlící v okolí budou naštvaní, ale z hlediska zákona je to v tomto případě neprůstřelné," řekl Vladimír Mitas ze zemědělského ústavu, který byl v pondělí prozkoumat pole, z něhož se zápach šíří.

Mitas zkoumal, zda zemědělci neporušili zákon o hnojivech. Podle něj musí tekuté hnojivo do dvaceti čtyř hodin zapracovat do půdy, což by mělo zápach poněkud zmírnit. „Na poli ale bylo jasně vidět, že je hnojivo do půdy zapravené," popsal Mitas. Přesto očekává, že zápach lidé ještě několik dní ucítí.

„Situaci zhoršuje suché počasí, kvůli němu je ten zápach cítit tak dlouho a intenzivně," vysvětlil Mitas.

Helena Fišarová