Bystřice nad Pernštejnem - Bystřičtí městští zastupitelé neodsouhlasili podepsání dohody o budoucím prodeji pozemku v průmyslové zóně společnosti UJP Praha, nástupci někdejšího Ústavu jaderných paliv. Firma plánovala postavit v Bystřici podnik pro zpracování kovového ochuzeného uranu a výrobu jaderného paliva.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

V závěru roku 2013 byli zastupitelé ještě k záměru svolní. Nyní bylo devět pro, devět se hlasování zdrželo a tři se vyjádřili proti. „Stavět se nebude. Investor zastaví studii dopadu záměru na životní prostředí, kterou si nechal vypracovat. Jsem z jednání zastupitelů zklamán, protože právě odborná studie EIA měla prokázat, zda by provoz byl pro Bystřici přijatelný, anebo ne. Pokud by se ukázalo, že by výroba negativně ovlivnila životní prostředí, existovala možnost, že Bystřice od smlouvy odstoupí. Takhle ale odborníci ani nedostali šanci zjistit, zda by byl záměr pro město vhodný, anebo ne," vyjádřil se bystřický starosta Karel Pačiska.

Podle jeho slov za náhlým obratem zastupitelů stála intervence někdejšího starosty Bystřice, senátora a poslance Josefa Novotného. Ten zastupitelům před jednáním rozeslal vyjádření nesouhlasu s prodejem jménem lidí, kteří chtějí ve městě postavit dům. „Ze zpracované územní studie vyplývá, že investor ve městě zamýšlí vyrábět jaderné palivo, odlévat kovové jaderné materiály a zpracovávat radioaktivní odpady. Investoři se netají tím, že závod bude mít negativní vliv na zdraví místních obyvatel úniky ionizujícího záření spojenými s provozem areálu," uvádí se ve zprávě pro zastupitele, pod kterou se jménem stavebníků domků podepsal Vít Novotný, syn Josefa Novotného.

„Ve studii je dále uvedeno, že údaje o rozptylu nebezpečných prvků okolo závodu a jejich vliv na veřejné zdraví nelze v současné době předjímat," píše ve vyjádření Vít Novotný s tím, že v Bystřici zamýšlený investiční záměr není totožný s mateřským závodem UJP v Praze-Zbraslavi, protože tam neprovozují slévárnu jaderných slitin a hlavně vůbec nevyrábějí jaderné palivo.

„Zastupitelé mě příjemně překvapili," neskrýval spokojenost Josef Novotný. „Uvědomili si, že je vedení radnice vlastně podvedlo, protože na poslední chvíli byla do záměru přidána i výroba jaderného paliva, čehož si prakticky nikdo nevšiml. To ani nebylo prodiskutováno s občany, protože o firmě se hovořilo především jako o výrobci zdravotnických prostředků pro radioterapii," tvrdí Josef Novotný.

Podle Novotného, pokud by vyšla studie EIA, město by po podpisu smlouvy už nemělo kam couvnout. „Nebyly by žádné záruky. Po několika letech, až by skončil jaderný boom, by investor odešel a zbyl by po něm na desítky dalších let pomník v podobě opuštěného podniku s obrovskou ekologickou zátěží. Jen pro zajímavost, v roce 2012 se pokoušela firma postavit mnohem mírnější variantu závodu bez výroby jaderných slitin a jaderného paliva, v Novém Bydžově. Přesto tamní obyvatelé záměr jednoznačně odmítli a zastupitelé předběžný příslib museli odvolat," dodal Novotný.

Jiného zájemce o pozemek v průmyslové zóně radnice nemá. Jedná se o parcelu, kterou městu zpět odprodala finská rodinná společnost Hartwall, která před několika lety od svého záměru postavit v Bystřici továrnu, kvůli změnám ve svém vedení odstoupila.