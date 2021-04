Spokojený zákazník je nejlepší reklama, říká kovářský mistr z Vysokého

/VIDEO/ Mistři černého řemesla se nepotkávají na každém kroku. Karel Ondráček z Vysokého se vyučil kovářem a podkovářem. A tuto práci dělá dodnes. Vlastně se dá říci, že řemeslo podědil. „Dělal to už můj táta. A dělal to celý život. Já jsem chtěl být původně zedníkem, ale táta postavil dílnu a to rozhodlo,“ usmívá se Karel Ondráček.

Karel Ondráček z Vysokého se vyučil kovářem a podkovářem. A tuto práci dělá dodnes. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

O práci rozhodně nemá nouzi. „Brány a ploty se dělají pořád. Stále jsou zákazníci, kteří chtějí poctivé řemeslo a ne komerční výrobu. Někde se kovařina šidí a je to poznat,“ říká kovářský mistr. Jeho výrobky nepatří k nejlevnějším. Zato se vyznačují vysokou kvalitou. „Musíte natrefit na zákazníka, který nechce úplně šetřit a raději vsadí na kvalitu a originál,“ usmívá se Karel Ondráček. Na Rosičku po 144 schodech: pod rozhlednou se pravidelně schází lidé ze tří obcí Přečíst článek › Jeho zákazníci si nejčastěji říkají o brány, ploty nebo kříže. „A ostřím i nářadí pro zemědělce. Někteří s tím ještě stále chodí za mnou. Taky dělám schodiště, zábradlí a lustry. Jeden z lustrů byl skoro třímetrový, dělal jsem ho nad otevřené schodiště,“ vyjmenovává mistr černého řemesla. „Mojí specialitou je ale Kristus na kříži,“ dodává. Mezi zákazníky je i církev Mezi jeho zákazníky nepatří pouze soukromé osoby bažící po kvalitě a originálu, ale také církev. „Občas vyrábím i pro kostely, třeba mříže,“ potvrzuje Karel Ondráček. Druhá největší pouť v republice bude. Kolotoče přijedou do Žďáru v září Přečíst článek › Návrhy výrobků si dělá sám. „Zákazník mi řekne svou představu a já to potom zpracuji. Spolu pak doladíme detaily,“ popisuje začátek cesty k finálnímu výrobku kovářský mistr. Své řemeslo provozuje v rodinné dílně. Na trhy a jarmarky nejezdí. „Jezdím pouze na kovářská setkání. Nemám ani své webové stránky. Moji zákazníci si předávají informace mezi sebou a to funguje nejlépe. Spokojený zákazník je nejlepší reklama,“ směje se.

