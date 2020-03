Výrobce Igráčků Efko-karton v Novém Veselí na Žďársku začal kompletovat limitovanou sérii těchto plastových hraček s ochrannými rouškami. Budou je mít figurky představující lékaře, zdravotní sestry, hasiče, policisty i členy rodiny. "Podíl z prodejní kampaně firma věnuje na nákup prostředků umožňujících ochranu zdravotníků a záchranářů v kraji proti koronaviru, řekl jednatel firmy Miroslav Kotík.

Noví Igráčci v rouškách | Foto: ČTK

"Byl to spontánní nápad. Inspirovala nás vlna solidarity, která se zvedla," uvedl Kotík. Poznámce, že by firma mohla dělat Igráčky s rouškami, se nejdřív zasmáli. "Ale pak jsme si řekli, že je to vlastně pravda. Igráčci představují lidi, kteří jsou kolem nás, a ti teď chodí s rouškami," řekl.