Kupní síla v obci je tedy dostatečná na to, aby prodejna nebyla pro provozovatele prodělečná. „Obchod vykazuje stále zisky. Takže provoz prodejny nemusíme dotovat. Vím, že okolní obce mají problémy a musí dotaci poskytnout. U nás tomu ale tak není,“ vysvětluje sirákovský starosta.

Tamní prodejna naopak vzkvétá. „Máme tady novou paní prodavačku z Poděšína, která se prodejně opravdu věnuje. Pro běžné uživatele je tam k dostání úplně všechno,“ poznamenal Michal Musil.

Pokud zákazníci shánějí něco, co v sortimentu prodejny chybí, prodavačka žádané objedná a poptávku tak uspokojí. „Zatím to takhle funguje. A funguje to dobře,“ usmál se starosta Sirákova.