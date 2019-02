Polná - Po bouřlivé diskusi se zastupitelstvo rozhodlo zakázat hrací automaty ve městě. Pro bylo 13 z 21 zastupitelů.

Polná se zařadí mezi ta města na Vysočině, kde je zakázáno provozování výherních automatů. Vyhlášku o regulaci hazardu schválilo v úterý zastupitelstvo. Platit bude od 1. ledna 2015 a od začátku roku 2016 už v Polné nebude smět fungovat žádný hrací přístroj. „Pro přijetí vyhlášky se vyslovila sociální komise města, proti jejímu přijetí byla komise kulturní a školská," nastínil nejednotnost zastupitelů hned na počátků dlouhé diskuse starosta Jindřich Skočdopole.

Největšími zastánci zákazu hazardu ve městě byli lidovci. „Jde nám o ochranu občanů. Hraní poškozuje nejen dotyčného, ale celou jeho rodinu. Je naše povinnost zamezit zlu," řekl Miloš Kvasnička (KDU-ČSL). Podle nejpřísnějšího návrhu měla vyhláška platit už od letošního roku. Všechny automaty by tak musely skončit do konce roku 2014. „Musím se ohradit proti postoji, kdo hlasuje proti automatům, je morální, a kdo pro, je nemorální," reagoval starosta Skočdopole. Podle něj jde o problém, který by měli zákonodárci řešit celostátně. Navíc poukazoval na to, že když se v Polné automaty zakáží, mohou se přestěhovat do vedlejší obce. A problém se tak jen přesouvá.

Proti přísné regulaci byl rovněž ředitel základní školy a zastupitel Zdeněk Dvořák. „Je věcí provozovatele, aby hlídal, jestli tam nechodí mládež. Podporuji návrh, aby o této věci bylo uspořádáno referendum, a v něm lidé řeknou, zda chtějí zakázat automaty," vysvětloval Dvořák. Možnost uspořádat na podzim při obecních volbách referendum zmiňoval také starosta. „Případné referendum by stálo tři tisíce korun. Šlo by jen o náklady na papír," vysvětloval k tomuto tématu starosta.

Ostře proti vyhlášce vystoupil Martin Bohdálek: „Jde o věc zodpovědnosti jedince. Jsem z principu odpůrce regulace." Silné pochybnosti o smyslu regulace vyjádřil další ze zastupitelů Luboš Kousal. „Vadí mi, že to není řešeno státem. Navíc se tady nebere v potaz, že přijdeme o více než milion korun, který dáváme na podporu činností dětí, aby nebyly na ulici a sportovaly," shrnul svůj názor Kousal.

S kompromisním návrhem přišel Ivan Klusáček z opozičního hnutí Polná Dobrá adresa: „Navrhuji, aby byla vyhláška přijata, ale s pozdější platností." Podle Klusáčka by rychlé zrušení automatů mohlo poškodit podnikatele, v jejichž podnicích jsou. Navíc pozdější platnost případně umožní novým zastupitelům, zvoleným letos na podzim, se k celé věci ještě vrátit .

Nakonec zastupitelé hlasovali o několika variantách. Jen pětice z nich souhlasila s přísnou regulací hazardu platnou už od letoška. V dalším hlasování se pak 13 městských zastupitelů vyslovilo pro omezení hazardu s pozdější platností.

V současnosti jsou v Polné na dvě desítky hracích automatů ve třech provozovnách.