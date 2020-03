Vláda nám zatím moc nepomáhá. Pozastavení zdravotního a sociálního pojištění je super, ale na jídlo, nájem a další výdaje si bohužel nemáme jak vydělat. Spíš než na koronavirus tedy umřeme hlady nebo na infarkt z té beznaděje.

Tyto a mnohé další zoufalé reakce plní už více než týden náš redakční e-mail zivnostnici@denik.cz. „Potřebujeme měsíční finanční injekci alespoň ve výši příjmů z minulého roku, jinak nemáme šanci přežít. Kdyby mne finančně nepodpořili přátelé, tak nemám ani na jídlo,“ napsal nám například Karel Blažek, masér z Tábora.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Jiskra naděje svitla všem kadeřnicím, jazykovým lektorkám, kavárnicím či masérům až dnes. Vláda totiž na tiskové konferenci oznámila, že vyslyšela toto jejich volání o pomoc a dá živnostníkům příspěvek 15 tisíc korun.

„Připravím na pondělní vládu materiál legislativního charakteru. Podpoříme částkou 15 tisíc měsíčně OSVČ, kterým jsme uzavřeli provozovny nebo znemožnili podnikání,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová s tím, že tato podpora zatíží rozpočet zhruba 7 miliardami korun měsíčně. Peníze by měla od půlky dubna vyplácet Finanční správa, předtím musí toto opatření ještě schválit začátkem dubna poslanci a senátoři.

Že je takováto finanční pomoc potřebná dokreslují i další příběhy živnostníků, kteří nám popsali, v jak složité situaci se nyní ocitli. V anketě pod článkem proto přinášíme jejich pohled na to, s čím se nyní potýkají…

Anketa Deníku: Jaká je vaše současná situace a co by vám pomohlo?

Iveta Kosprtová, manikérka, Vlašim

„Nedávné zřízení nehtového a manikérského studia mě stálo hodně peněz a sil. Kurz 11 tisíc, úřady 5 tisíc, pronájem od února kauce 14 tisíc + 8 tisíc nájem, elektrika 1.600 korun. Vybavení studia 70 tisíc a k tomu reklama. V březnu už jsem uhradila zálohy na sociálním a zdravotním. Jsem bez financí a nevím, co mám dělat, je mi hrozně úzko.“

Renata Kolářová, podnikatelka ve službách, Svitavy

„Musím zaplatit nájem v nájemním bytě i v provozovně. Dále telefon, internet, splátku úvěru a životní pojistku, kterou se jistím v případě nemoci, jako OSVČ nemám nárok na nemocenskou. Celkově cca 20 tisíc. Nepočítám jídlo, ale ze vzduchu nás pan Babiš ještě nenaučil žít. Jediné, co pro nás bezdětné živnostníky udělal je, že odpustil zálohy na sociální pojištění. Jen zlomek toho, na co si musíme vydělat.“

Kateřina Macháčková, fyzioterapeutka, Rožnov pod Radhoštěm

„Je mi 30, žiji sama, mám hypotéku na byt a loni jsem otevřela ordinaci fyzioterapie, ke které mě dovedl přístup mých předchozích zaměstnavatelů. U těch nikoho nezajímala kvalita poskytované péče, ale pouze množství pacientů, čím více, tím lépe. Snažila jsem se něco vytvořit. Prosím, není možné poskytnout i nějaký příspěvek aspoň na přežití i nám OSVČ? Nikdo z nás nemohl loni tušit, co nastane.“

Jana Zemanová, průvodkyně, Praha

„Píše vám OSVČ, průvodkyně po Praze a po Itálii. Ošemetná kombinace, když máme zavřené hranice, v Itálii se odehrává apokalypsa a je takřka zákaz vycházení. Má situace jistě není nejhorší, protože nemám zaměstnance, provozovnu v nájmu ani skladové zásoby, ale jednoduchá není a hlavně nebude v budoucnu. Měsíční příjem byl v průměru 35 000, nyní je nula. Finanční polštářek vydrží tak dlouho, jak se dokážu uskrovňovat.“

Marek Lepil, provozovatel fitcentra, Olomouc

„Otevřeli jsme v centru dámské fitness. Bylo by hezké mít rezervy, ale jelikož se snažíme teprve rozjet, tak moc nezbývá. Současná opatření jsou pro nás existenční. Odpustili nám sociální, to je ale oproti desítkám tisíc, které musíme zaplatit a nemáme z čeho, jen malinkatá náplast. Snad se to brzy přežene a naši klienti nás nenechají ve štychu. Modlíme se za to mnohokrát denně.“

Manželé Robbinsovi, lektorská činnost, Uherské Hradiště

„Manžel je britský občan, a když jsme se přistěhovali z Anglie do ČR, začal učit angličtinu. Učí pro dvě jazykovky a také sám za sebe. Během týdne mu veškeří klienti a obě jazykovky zrušili lekce. Myslím si, že vláda těžce selhala, co se týče OSVČ. Všichni se soustředí na zaměstnance a zaměstnavatele, ale nikdo nepodporuje podnikatele, kteří pracují sami za sebe. Úlevy na důchodovém pojištění nepomůžou.“

Kateřina Kašparová, majitelka květinářství, Žďár nad Sázavou

„Jsem majitelka květinářství, nás se sice vládní opatření netýká, ale jediné tržby, které nyní máme, jsou za pohřby, takže téměř nula. Na provoz prodejny to nestačí, jednu prodejnu jsem dokonce zavřela, jelikož tržba byla 28 korun za primuli. Je opravdu málo a to je prodejna nákupním parku. Lidé jdou pouze pro nezbytné potraviny a rychle mizí. Opravdu by spíše pomohl příspěvek za ušlý zisk.“

Olga Vančatová, masérka, Příbram

„Jsme OSVČ, já masérka a manžel cukrář, má kantýnu v nemocnici. Obojí je zavřené a my den ze dne bez peněz jako ostatní kadeřnice, kosmetičky. Že nám odpustí na 6 měsíců zálohy, na které stejně nebudeme mít peníze? Nemáme našetřeno, máme závazky - bydlení a syn je na vysoké škole. Dceři je 13 a ošetřovné se na ni nevztahuje. Všichni jdeme s kůží na trh a teď jen čekáme, protože nám stát nepomůže.“

Tereza Pulhošová, provozovatelka čajovny, Brno

„Jsem majitelka dětské čajovny v centru. Žijeme teď pouze z našich úspor a čekáme, zda vláda přijde s reálnou pomocí. Zatím se na nás žádné její návrhy nevztahují. Úvěr COVID je pro malé podnikatele nepoužitelný, nikdy bychom neměli šanci ho splatit. Antivir nám také nepomáhá, nemáme zaměstnance. Mám 20ti měsíční dítě a nevztahuje se tak na mě ani OČR. Jediné, co by nám pomohlo, jsou přímé finanční příspěvky.“

Pavla Šeděnková, půjčovna kostýmů, Bílovec

„Provozuji půjčovnu karnevalových kostýmů v Bílovci. Mé podnikání se zastavilo, když začátkem března vláda nařídila zákaz konání veškerých akcí. Pro mne to znamenalo úplnou stopku. Najednou se z nejproduktivnějšího měsíce března stal měsíc s nulovým obratem. Věřím, že vláda malým podnikatelům pomůže. Je pěkné, že nám odpustili zálohy na sociální, za to jim děkujeme. Ale náklady jako nájem, splatné faktury, to vše musíme hradit a neuvádím, že potřebujeme také z něčeho žít.

Zdeněk Adam, provozovatel dětské herny, Přerov

Máme dvě zaměstnankyně. Za tři měsíce si při rozjezdu nestihnete uškudlit vůbec žádnou rezervu. Takže moc super to teď není. Musím pochválit vládu, že se začala starat a dělat opatření dá se říct včas. Jenže bez dalších opatření pro OSVČ se tady bude hroutit jeden živnostník za druhým. Zrušení plateb sociálního je super, ale stále je to málo. Za to si za dva, tři měsíce bez příjmu chleba nekoupíte.

ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.