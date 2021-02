Novoměstská společnost dodává lyže na tuzemský i zahraniční trh. Do zahraničí míří téměř osmdesát procent veškeré výroby. „Máme celosvětovou působnost. Naší hlavní doménou jsou alpské a severské země a všechny hlavní trhy. Soustředíme se i na Spojené státy americké, Kanadu, Koreu i na poněkud pozapomenuté destinace, jako je například Island,“ vyjmenoval Vladimír Dušánek.

V někdejším Sportenu nyní pracuje okolo dvou stovek lidí. „Je jich něco přes 230,“ upřesnil marketingový manažer společnosti Kästle Petr Kutal. Přesto se firma potýká s nedostatkem zaměstnanců. „Zasáhla nás vyšší nemocnost. Je více než dvojnásobná oproti stejnému období v předcovidových letech. Máme co vyrábět, ale nedokážeme obsadit směny,“ postěžoval si Vladimír Dušánek.

Výrobce lyží Sporten v Novém Městě na Moravě

„A také pořád máme ve výrobě okolo deseti volných pracovních pozic,“ doplnil.

Nové zaměstnance chtějí mimo jiné lákat i na nové byty. Ty nabídnou v bytovém domě, jehož stavbu Kästle právě realizuje. „Máme vlastní bytovou výstavbu. Budeme mít k dispozici osmadvacet služebních bytů. Budou primárně nabídnuty našim zaměstnancům,“ potvrdil ředitel novoměstské firmy, která se navíc zanedlouho rozroste o další výrobní halu. „Rozhodli jsme se pro investici, která přinese nové možnosti. A to i díky díky vysokému podílu mechanizace, automatizace a robotizace. Do patnácti měsíců budeme mít téměř dvojnásobnou výrobní kapacitu,“ poznamenal generální ředitel.

Nabídkou nových míst a dokonce i bytů, kterými firmy v dnešní době většinou nedisponují, by mohl novoměstský výrobce lyží přilákat i zájemce o práci ze všech koutů republiky. „Teď u nás pracuje nejvíce lidí z Novoměstska. Nebo ze Žďáru, do něhož je ještě dobrá dojezdová vzdálenost. Ale odjinud už je to komplikované,“ řekl Vladimír Dušánek.

Firma funguje jako jedna velká rodina. Pro zaměstnance, a to i pro ty, kteří už jsou dávno v důchodu, je někdejší Sporten dodnes srdeční záležitostí. „Hodně na to vzpomínám, pracoval jsem tam moc rád. A těší mě, že se firma pořád rozvíjí,“ nechal se slyšet Miroslav Laštovica starší z Věcova.