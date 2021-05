Pro Janu Paulátovou byla půlroční nucená přestávka úmorná a pomoc od státu minimální.„To málo, co jsme dostali, nám nepokrylo víc než třicet procent výdajů. Přestože jsme nemohli otevřít, pracovali jsme v on-line prostoru. Naši stálí klienti s námi cvičili u počítače. Měli jsme i výdejní okénko. Prodávali jsme zdravou výživu, například fitness dorty, fitness cukroví. Vedli jsme on-line výživové poradenství a jen tak se drželi nad vodou,“ popsala Paulátová dlouhé měsíce nucené přestávky.

Podmínky pro vstup do fitcenter



Povolený je provoz fitness center, posiloven a dalších vnitřních sportovišť za speciálního režimu.



• Platí limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy, ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše 10 lidí na sportovišti. Podle premiéra Andreje Babiše by se měl tento limit dále zvedat co týden - nejprve na 30 a pak na 100 lidí. Nutné je dodržovat aspoň dvoumetrové rozestupy.

• Lidé se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání koronaviru.

• Návštěvníci sportovišť nebudou smět používat šatny ani sprchy.

• Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně zůstávají pro veřejnost uzavřené.



Změna opatření platná od úterý 18. května už nestanovuje pro sportovce podmínku mít respirátor. Už ho nemusí mít žádní sportovci ani cvičící lidé při tréninku, cvičení, zápase či soutěži. Bez ochrany úst a nosu mohou být i trenéři, další členové týmů při kolektivních sportech a rozhodčí.



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Zájem stálých návštěvníku o vstup do jihlavského fitness centra, které mohlo v pondělí konečně otevřít, je obrovský. Cvičí se ale za přísných opatření a v počtu nejvýše deseti lidí na halu.

Sportovat mohou ti, kteří se prokážou negativním testem nebo potvrzením o očkování či prodělání nemoci. „Protože může uvnitř cvičit jen deset lidí, zájem lidí mnohonásobně převyšuje naše povolené kapacity,“ podotkla Paulátová.

Pro Mirku Horákovou, provozovatelku studia jógy z Třebíče, už přišlo rozvolnění pozdě. „Naše jógové studio již neotevřeme. Téměř roční uzavření a omezení provozu a nemožnost čerpat kompenzace od státu nás dostalo do finanční ztráty, kvůli které studio končí,“ vzkázala stálým návštěvníkům.

Těm, kteří nestačili vyčerpat permanentky, studio vrátí peníze. Jak Horáková zdůraznila, v budoucnu se už k podobnému druhu podnikání nevrátí. „Za téhle nejisté doby už vůbec ne. Naštěstí to pro mě nebyl hlavní zdroj obživy. Mám svou firmu,“ vysvětlila.

Stejně rozčarovaný je Václav Blažek majitel BM Fitness centra Rekrea Pelhřimov, který jak dodal, má toho všeho plné zuby. „Podnikat za takových podmínek nemá smysl. Do udržení fitcentra jsem vložil vlastní peníze a musel si půjčit. Kompenzace minimální. Podmínky pro otevření fitcentra zoufalé. Lidé, co chodí cvičit, pravidelně utratí tisíce za testy. A když si mají koupit ještě permanentku, přestanou chodit,“ povzdechl si.

Stále zavřené je Studio joga VM Evy Nedomové z Velkého Meziříčí. „Máme zavřeno už celé měsíce. Podmínky, které nastavila vláda, pro nás nejsou splnitelné. Cvičit jógu ve skupině deseti lidí nemá smysl,“ prohlásila.

Naopak fitcentrum Kučírek v Havlíčkově Brodě využilo nucenou pauzu k modernizaci. Ani pro majitele fitcentra není studio hlavní obor podnikání. „Máme po rekonstrukci. Nakoupili jsme nové stroje, vymalovali všechny prostory, v patře máme moderní sprchy,“ sdělila trenérka Martina Bičíková. Zacvičit si sem přišel po dlouhé pauze sportovec Josef Žák. „Cvičení mi chybělo po stránce fyzické i psychické. Chodil jsem cvičit každý den. Doma to není ono. Jsem rád, že si mohu konečně zajít do fitcentra pro svou pravidelnou dávku,“ dodal s úsměvem.

Přežít se podařilo i sportovnímu centru Kasalka v Humpolci. V Bodies Garden Fitness studio Pelhřimov ale telefon vyzváněl marně. Číslo je nedostupné a web studia už nefunguje.