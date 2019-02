Vysočina - Majitelé obecních a soukromých lesů dostávají za metr krychlový kvalitní smrkové kulatiny kolem 2 200 až 2 300 korun. Přes malý pokles na začátku roku to je stále nejvíc za mnoho let. Poptávka po dřevě stoupla prý kvůli problémům s těžbou ve státních lesích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv KD

Zdražení však škodí menším zpracovatelům dřeva. Někteří už zkrachovali a další jsou na hraně existence. Řekl to František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), na valné hromadě komory soukromých lesů v Jihlavě.

„Hrozí to, že zaniknou regionální odběratelé a v tom regionu odbyt nebude,“ vysvětlil Kučera. Nestátní lesy na zpoždění velkého tendru na těžbu a práce v Lesích České republiky (LČR) vydělávají. „Je velká poptávka po dřevě u zpracovatelů, tím pádem ceny vyrostly do nejvyšší možné míry,“ řekl předseda. S dalším zdražováním kulatiny se podle jeho odhadu už ale nedá počítat. „Pilaři by za tu cenu nemohli nakoupit, aniž by prodělali,“ míní.

Podle Kučery by však i lesníkům víc vyhovoval stabilní trh. „Chceme mít odběratele, který bude platit a bude dřevo pravidelně odebírat, třeba i za kalamity,“ řekl. Všechny druhy dřeva ani teď nejdou na odbyt stejně. Podle Kučery snižují odběr výrobci papíru.

O něco nižší než dřív je také poptávka u dubového dřeva. „Dřív byl zájem veliký, zejména na dýhu,“ řekl Tomáš Czernin. Společnost jeho rodiny hospodaří na 1 550 hektarech ve středočeských Dymokurech. Z 90 procent jde o listnaté lesy, převažuje dub. Kromě nábytkářského průmyslu se dubové dřevo hodně používá i při výrobě parket, ale tam teď masivní dřevo vytlačují různé náhražky.

Czernin předsedá komoře soukromých lesů, která funguje v rámci SVOL a sdružuje majitele většiny velkých lesních majetků v zemi.