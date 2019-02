Jihlava – Jihlavský Bosch Diesel dojednal s odboráři kolektivní smlouvu na roky 2015 a 2016.

V jihlavské společnosti Bosch Diesel mohou pracovníci před důchodem pobírat plnou mzdu, i když budou pracovat na poloviční úvazek. Umožní to nový sociální program, který si v této největší firmě na Vysočině vyjednaly podnikové odbory.

Zaveden bude od 1. ledna. Vstoupit do něj mohou lidé tři roky před tím, než jim vznikne nárok na starobní důchod. V podnicích v Česku podle dnešního vyjádření odborářů takový program nemá obdobu.

Bosch Diesel zaměstnává ve výrobě dílů pro dieselové motory aut zhruba 4 200 lidí.

Sociální program se týká výrobních zaměstnanců i pracovníků nepřímých výrobních úseků. Jejich průměrný věk stoupá, ve druhé podnikové organizaci KOVO, v jejímž čele stojí Roman Benc, chtěli zamezit tomu, aby lidé ve vyšším věku museli své posty opouštět. Právě z toho důvodu odboráři navrhovali a během jednání prosadili nové řešení problému.

V prvním roce by se program mohl v jihlavské firmě Bosch týkat asi 70 lidí, během pěti let už několika stovek.

Podle nové kolektivní smlouvy stoupne objem vyplácených mezd v této firmě příští rok v průměru o osm desetin procenta. Navýšení mezd bude individuální, v závislosti na výkonu, uvedl v tiskové zprávě mluvčí podniku Mojmír Kolář.

Aktuální průměrnou mzdu v Jihlavě Bosch nezveřejňuje. Průměrná mzda za celou skupinu Bosch v ČR činí 37 tisíc korun, a to bez managementu. „Já si myslím, že to, co jsme dohodli, jsou exkluzivní podmínky pro naše zaměstnance," řekl předseda I. základní organizace KOVO Ladislav Melichar.

Vybojovaný nový sociální program se podle něj podobá systému používanému v Německu.

Odboráři uzavřeli s vedením podniku kolektivní smlouvu na dva roky. Pro rok 2016 v ní je zakotveno plošné navýšení tarifní mzdy o 700 korun hrubého měsíčně. K tomu firma slíbila i dodatečný růst mzdových prostředků v průměru o čtyři desetiny procenta, tyto peníze budou rozděleny mezi pracovníky opět podle jejich výkonu.

Kolektivní smlouva zajišťuje zaměstnancům řadu dalších výhod. Firma jim bude nadále nabízet bezúročné půjčky, a to až do 250 tisíc korun. Uzavřeno jich může být až 150 ročně.

Mezi výhodami, které zůstaly zachovány, je i příspěvek 1 150 korun na doplňkové penzijní spoření, příspěvky na stravu a zvláštní příspěvek na preventivní zdravotní péči. Zůstaly i prémie za hospodářské výsledky firmy, které mohou dosáhnout až do výše dvou měsíčních tarifních mezd. Firma Bosch Diesel bude nadále hradit volnočasové aktivity svých pracovníků, kupříkladu plavecký bazén, kurzy vaření a jazykové kurzy.

V závodech Bosch Diesel se vyrábějí vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory a také tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém Common Rail.

