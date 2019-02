Brzkov - Obcím a městům kolem Brzkova došla trpělivost. Chtějí být účastníky řízení, které rozhoduje o rozšíření chráněného území.

Brzkov | Foto: Deník/archiv

Brzkov, Polná, Přibyslav a Věžnice dlouho usilovaly o ukončení řízení ve věci rozšíření chráněného ložiskového území v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. Už před časem prohlásily, že pokud se jim to nepodaří, zahájí takzvanou letní bouři. Ta v první letní den také vypukla.

„Vzhledem k tomu, že veškeré snahy obcí a měst selhaly, nezbylo zástupcům místních obyvatel nic jiného, než se přihlásit za účastníky řízení," uvedl Luboš Kliment, právní zástupce dotčených obcí a měst.

Spolu s nimi se přihlásili také tři vlastníci pozemků. „Je to celé zcela absurdní, naše obec je účastníkem řízení ohledně povolování jakéhokoliv plotu či jiné drobné stavby, avšak právo na účast v tak závažném řízení, které ovlivní vývoj naší obce na desítky let, je nám zcela odepřeno," komentoval situaci starosta Brzkova Aleš Bořil.

Ministr mírní obavy

Obce, města i soukromí vlastníci pozemků jsou připraveni podniknout veškeré dostupné právní kroky, které by jim umožnily vstoupit do řízení o rozšíření chráněného ložiskového území. Toto řízení je jedním z mnoha kroků, které by do budoucna mohlo vést ke znovuotevření uranového dolu u Brzkova.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Janem Mládkem nicméně operuje s tím, že v současné době není ekonomicky výhodné znovu otevírat uranový důl. O tom by musela rozhodnout vláda. Ani případné rozšíření chráněného ložiskového území neznamená, že se v místě bude těžit.

Co se týče snahy obcí a měst dostat se do zmiňovaného řízení, není to možné. „Stanovením chráněného ložiskového území je zabráněno znemožnění nebo ztížení dobývání vyhrazených nerostů, které jsou podle horního zákona ve vlastnictví České republiky. S tím souvisí i skutečnost, že účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového území je pouze navrhovatel," uvedl mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

S tím se obce nechtějí smířit. Podle nich je tato argumentace neakceptovatelná. „Paragraf byl přijat ještě za prezidenta Husáka, teď se píše rok 2016 a platí u nás ústava a na její ochranu dbá Ústavní soud," uzavřel téma Kliment.