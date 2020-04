„Máme šest týdnů zavřeno a je to víc než špatné. Tak doufám, že vláda zase něco na poslední chvíli nezmění, jak má teď ve zvyku,“ poznamenal.

Povolení otevřít 27 dubna neplatí:



- pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor



- pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže



- kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko



- restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko



- školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu



- zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Na řadě obchodů už se postupně objevují informace zákazníkům, že v pondělí můžou přijít. Obchodníci reagují na rozvolňování opatření, které stát vydal kvůli pandemii koronaviru. V centru Třebíče je cedule s datem 27. dubna například i na obchodech s oblečení v přízemí bývalé Spořitelny. A že otevírají, už na svém facebookovém profilu zveřejnily i Rybářské potřeby U Kapříka z Hrotovic.

„Pokud se nezhorší epidemiologická situace, v pondělí 27. dubna povolíme otevřít provozovnám do dvou set metrů čtverečních, pokud nejsou v nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru. Netýká se to těch, které otevřou v dalších etapách,“ stojí na webu ministerstva zdravotnictví.

Majitelé obchodů můžou prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost tak, že vytyčí nákupní prostor například bezpečnostní páskou.

Situaci pozorně sledují v největší nákupní zóně na Vysočině, v jihlavském City Parku, kde je spousta obchodů v několika patrech pod jednou střechou. „Centrum spadá do kategorie nad pět tisíc metrů čtverečních, otevření dalších obchodů se nás proto netýká.

Pokud vláda nezmění harmonogram, tak naše centrum plně otevře až 8. června,“ uvedla manažerka City Parku Eva Blažková. „Čekáme na případná upřesnění či změny, o kterých budeme zákazníky předem informovat. Doporučujeme sledovat naše stránky,“ dodala.

To například v největší nákupní zóně na Třebíčsku, v třebíčském Stop Shopu, je situace úplně jiná. Centrum má sice tisíce metrů čtverečních, ale vstupy do oddělených obchodů jsou samostatné a zvenčí. Řada různorodých marketů krom těch, co už otevřené jsou, pozve zákazníky v pondělí dovnitř. Velká cedule visí například na dveřích prodejny obuvi Baťa a prodavačky už vše připravují. Stejně živo je i v Jysku.

„Pokud je nám známo, otevřít 27. dubna plánují, s ohledem na omezený obchodní prostor dvě stě metrů čtverečních, následující obchody: Baťa, CCC, Decathlon, Dráčik, K + B Expert Elektro, JYSK, Sun, Orsay, Deichmann a Takko Fashion,“ informovala Martina Jašková ze společnosti Immofinanz AG, jež Stop Shop vlastní.

Zprávu přivítal například zákazník Petr Dohnal. „Je to určitě fajn, manželce jsem dal poukázku k narozeninám na nějaké ty hadříky na léto, těšila se, že si něco vybere a zatím nic. Bude ráda. Taky bychom se rádi podívali na zahradní nábytek,“ poznamenal.