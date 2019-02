Jihlava – Jihlava bude mít první firemní školku, a to v ulici Na Dolech. Tím, že se na výstavbě školky bude podílet firma Bosch, budou mít děti zaměstnanců firmy ve školce zaručených pětasedmdesát míst.

Školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Šimr

Firemní školku odsouhlasili jihlavští zastupitelé tento týden. Bosch na školku přislíbil deset milionů korun, zbytek peněz na výstavbu by měla pokrýt dotace z Evropské unie. „Bosch je v Jihlavě nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Má velký zájem na tom, abychom mu poskytli místa ve školkách. Řada maminek by uvítala, kdyby mohla nechat dítě ve školce v Jihlavě, z toho důvodu jsme se rozhodli školku postavit," vyjádřil se na zasedání zastupitelstva primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD).

Někteří zastupitelé ale kritizovali umístění této školky. „Místo není ideální, ale pochopitelně je v této oblasti největší koncentrace mladých lidí a dětí, potřeba školky tam je," řekl zastupitel Pavel Šlechtický (KSČM).

Nicméně podle náměstka primátora Jaroslava Vymazala (ODS) je lokalita vytipovaná dobře. „Je tam velká hustota osídlení a bude ještě větší. Je tam velmi dobrá pěší dostupnost, je tam zastávka městské hromadné dopravy. Co se týče individuální dopravy, je tam velkokapacitní ulice Jiráskova a S.K. Neumanna. Hluk z vlaku je něco jiného než hluk z běžné silnice, prostor je dostatečně velký," vyjmenoval Vymazal.

Firma Bosch by měla mít ve školce zajištěných pětasedmdesát míst s tím, že by firma chtěla objekt využívat i po stanoveném provozu školky pro děti, jejichž zákonní zástupci pracují na směny. Stanovený provoz školek je od šesti do osmnácti hodin. Tato školka by ale měla být otevřena až do dvaadvaceti hodin.

Jihlava za stávajícího počtu míst v mateřských školách dokáže uspokojit sto procent tříletých dětí. Nicméně vzhledem k demografickému vývoji před několika lety Jihlava omezila přijímání dětí z jiných obcí, do budoucna by ale město chtělo i děti z jiných obcí přijímat. Dalším důvodem výstavby nové školky je záměr ministerstva školství, aby byl povinný i poslední rok v mateřské škole.

„Poptávka po umisťování jihlavských dětí do školek je určitě vykryta. Nicméně už se objevují dost velké tlaky na to, aby byly brány do školek děti mladší tří let, a takových musí být ve třídě méně. Demografická křivka zatím neklesá, pokud by klesala, tak máme školky, které nejsou v úplně ideálních prostorách. Ty by bylo možné po čase vrátit k původním účelům, na případný demografický pokles jsme připraveni," řekl Rudolf Chloupek.