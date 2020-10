Od pondělí 5. října totiž může v restauracích u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí. To ale restauratérům tak velké vrásky nedělá. „Nařízené rozestupy řeším tak, že ob stůl dám rezervačku. A u stolu pro osm lidí jsem odebral dvě židle, takže to je bez problému,“ řekl majitel Vinárny Lucerna a restaurace Střepina v Pelhřimově Dalibor Ryšánek.

Horší je to podle jeho slov s časnou zavíračkou. „Nejvíc vyděláváme v pátek a sobotu, kdy je déle otevřeno. Lidé často chtějí večeři, když jdou například z divadla nebo kina, ale v tu dobu máme teď zavřeno. Vinárna je úplně odrovnaná, protože to je večerní podnik. Lidé si tam jdou posedět, když restaurace zavřou. Takže tam máme šílený propad,“ komentoval současnou situaci Ryšánek.

Zmíněné nařízení s dřívější zavírací dobou, které platí od 24. září a podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly by mělo platit čtrnáct dní, se dotklo i Pelhřimačky Lenky Popelářové. „Ty víkendy jsou takové na pytel. Když se dostanu do hospody v osm hodin večer, tak už v deset musím jít zase pryč. Je to blbé no,“ poznamenala Popelářová.

O největší nápor strávníků teď přišli i v třebíčské restauraci Black House. „Blbé je, že o víkendu musíme zavírat už v deset a ne ve dvanáct, protože v tomto čase je to většinou ten největší byznys,“ sdělila Kateřina Čechmánková z Black House s tím, že aktuální nařízení jí přijdou postavená na hlavu.

Maximální počet šesti sedících hostů u stolu vyřešili v jedné z jihlavských restaurací jednoduše odstraněním přebytečných židlí. I tam je ale více trápí jiná nařízení. „Nařízení, co se týče počtu lidí na akcích nás omezuje hodně. Doufám, že pan hrozně chytrý Prymula to do měsíce zruší, protože si vůbec neuvědomuje, o kolik peněz kvůli tomu lidé přicházejí. Na příští měsíc máme naplánované velké akce. A když bychom je museli zrušit, tak přijdeme o mega ranec peněz,“ řekla majitelka jihlavské restaurace, která si nepřála zveřejnit její jméno.

Majitelé restaurace a pizzerie U Chalupy ve Žďáře nad Sázavou dokonce od 1. října přešli na provoz, kdy jídlo dávají pouze s sebou. „Snažím se používat vlastní rozum, protože nechci být potencionálním nebezpečím pro lidi, které mám ve svém okolí a na kterých mi záleží. Chceme počkat do 14. října, jak se situace vyvine,“ přemítala spolumajitelka restaurace a pizzerie U Chalupy Simona Šiklová.

Dodala také, že, když měli restauraci otevřenou, tak se v ní lidé pohybovali bez roušek. „Dodržovat v restauraci jeden a půl metru odstup a pohyb s rouškami, to se dobře říká, ale praxe je úplně jiná,“ doplnila Šiklová.