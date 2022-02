Cukrářka Lenka Kočí z Počítek na Žďársku několikrát uvažovala, že svoje cukrářství zavře. „Přemýšlela jsem o tom hodně. Nejhorší to bylo v první polovině roku 2020, kdy jsme nemohli mít otevřeno. Z nasmlouvaných svateb nic nebylo. Lidé stále šetří a tržby jsou menší. Teď je období po Vánocích, takže lidé zase tolik neutrácí. Za dva roky se to nijak výrazně nezlepšilo,“ prozradila Kočí.

Firmy na Vysočině vs covid



Firmu, ve které má Lenka Kočí dva zaměstnance, zvládla udržet díky rodině. „Pomohli mi rodiče a vlastní úspory. Zaměstnance jsem nemusela propustit, jenže jsme se museli vzdát brigádníků. Podpořili nás i lidé, kteří říkali, že by byla škoda zavřít,“ popsala cukrářka, která se v oboru pohybuje deset let.

Květinářství v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku pomohlo, že je stát nezavřel. „Tím, že jsme květinářství a pohřební služba dohromady, jsme měli výhodu. Nebyli jsme jako provozovna odstaveni. Jiní neměli takové štěstí. Bylo období, kdy lidé nakupovali méně, ale omezení ani krach nás neohrožovaly. Ani tržby jsme neměli nižší než před covidem“ uvedla účetní Zdeňka Ševčíková.

V Motorpalu, který má na Vysočině závody v Jihlavě, v Jemnici a v Batelově si pandemie téměř nevšimli. Zaměstnance propouštět nemuseli, naopak do firmy shání přes dvě stě lidí. „Poslední dva roky vnímáme dobře, žádný velký pokles zakázek jsme nepocítili. Máme jich teď minimálně o deset procent více. Nenastal ani žádný odliv lidí. Naopak nabíráme, potřebovali bychom aspoň dvě stě dalších zaměstnanců. Díky tomu také můžeme zvednout platy. Procentuálně rostou o šest a půl až sedm procent na klíčových pracovištích,“ uvedl místopředseda společnosti Lukáš Večeř.

Nové závody v kraji Motorpal otevírat neplánuje. Do těch současných však investuje. „Každý rok pořizujeme dva až tři nové stroje. Čekáme na ně i deset měsíců. Zaměřujeme se i na nové technologie. Nebojím se, že by o naši práci přestal být zájem. Už teď evidujeme zakázky až do září,“ dodal Večeř. Firma Motorpal vyrábí vstřikovací zařízení pro motory a v kraji zaměstnává tisíc sto lidí.