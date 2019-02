Jihlava – Historicky první veletrh hraček na Vysočině se o poslední listopadovém víkendu uskuteční v Jihlavě. Organizátoři slibují celkem sedmdesát výstavních ploch, 35 tisíc hraček pro děti na třicet hostů.

Nejen plyšáci. Na prvním veletrhu hraček Vánoce dětem nebudou chybět ani plyšáci. | Foto: Deník/archiv

Akce nazvaná Vánoce dětem vznikla především kvůli tomu, že v dnešní době se Vánoce staly spíše synonymem stresu a únavy.

„A protože to známe i my a víme, jak je složité zajistit své rodině krásné Vánoce, rozhodli jsme se uspořádat víkendovou akci s názvem Vánoce dětem. Chtěli bychom vrátit atmosféru Vánoc dětem a rodičům tak, aby mohli v klidu vybrat dárky pro své blízké, a zároveň prožít společný čas v atmosféře pravých Vánoc," vyjádřila se za hlavní organizátory P-teamu Kateřina Vašků.

Na prvním veletrhu hraček si budou moci návštěvníci v sobotu a v neděli 26. a 27. listopadu v DKO Jihlava prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit hračky od regionálních výrobců, známých značek v oblasti hračkářství, vyzkoušet různé vánoční zvyky a v neposlední řadě získat spoustu zajímavých zážitků.

Veletrh bude také hledat odpověď na otázku, proč jsou hračky tak důležité. „Každý z nás s nimi vyrůstal, každý z nás měl své oblíbené. Proto ukažme našim dětem, že i my si umíme hrát a přijďte se za námi podívat na hračky všech druhů – stavebnice, knihy, hračky pro nejmenší, dřevěné hračky, houpačky, hračky na písek a další," vyjmenovala hračky dostupné na veletrhu Kateřina Vašků.

Součástí akce je i doprovodný program, ve kterém je zahrnuta například soutěž o nejhezčí hračku veletrhu, o nejhezčí vánoční stromeček, o nejhezčí vánoční ozdobu a také samotné představení hraček.

Otevírací doba veletrhu je od desíti do osmnácti hodin, vstup a pokladny se budou uzavírat v 17,30.

Vstupenky je možné koupit v předprodeji na webu www.vanocedetem.cz. Děti do tří let mají vstupné zdarma, děti do patnácti let zaplatí padesát korun, dospělí sto korun. Rodinná vstupenka vyjde na tři sta korun. Lístky je také možné pořídit i přímo na místě.